PELLE LISCIA e PERFETTA con il Silk-épil 9 di Braun: MAXI SCONTO ATTIVO

Il Braun Silk-épil 9 è un depilatore progettato appositamente per le donne, offrendo un'esperienza di depilazione facile, efficace e duratura. La sua ampia testina flessibile assicura una depilazione agevole su varie zone del corpo. La tecnologia MicroGrip del epilatore è dotata di ben 40 pinzette, garantendo una depilazione precisa e efficace che lascia la pelle liscia per settimane, superando le prestazioni degli epilatori tradizionali che mantengono la pelle liscia solo per giorni.

Per rendere l'esperienza ancora più gradevole, il Braun Silk-épil 9 è dotato di un guanto refrigerante che rade, rifinisce, epila, esfolia e riduce le irritazioni cutanee. Questa caratteristica assicura una sensazione rinfrescante durante e dopo la depilazione.

La tecnologia SensoSmart del depilatore applica la giusta quantità di pressione, rendendo il processo meno doloroso. Inoltre, la possibilità di utilizzare il dispositivo sotto l'acqua offre un ottimo comfort, permettendo una depilazione delicata anche durante il bagno.

Per garantire una depilazione accurata, il Braun Silk-épil 9 è dotato di una luce Smartlight sul manico, che rivela anche i peli sottili al fine di assicurare una depilazione completa. Con il marchio Braun, sinonimo di qualità e affidabilità nel campo dei dispositivi di bellezza, il Silk-épil 9 si presenta come una scelta eccellente per le donne che cercano un depilatore versatile, efficace e confortevole.

Amazon applica, oggi, uno sconto del 26% sul silk-épil Braun per un costo finale d'acquisto di 89,99€.