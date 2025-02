Pechino Express 2025: quando inizia, chi partecipa e dove vedere lo show

Si avvicina la partenza di Pechino Express 2025. La nuova edizione del popolare show condotto da Costantino della Gherardesca, con Fru come inviato speciale, prenderà il via il prossimo 6 marzo e sarà trasmessa in prima serata su Sky Uno. Per guardare Pechino Express 2025, quindi, è sufficiente avere un abbonamento a Sky.

Per i nuovi utenti c'è la possibilità di puntare sull'offerta Sky & Netflix che prevede un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi, includendo Sky TV (con gli show e le serie TV di Sky) e tutto il catalogo Netflix, con il piano base senza pubblicità e la possibilità di passare ai piani Standard e Premium.

L'abbonamento è anche personalizzabile: con 10 euro in più al mese, ad esempio, è possibile aggiungere Sky Cinema con Paramount Plus. La promozione è disponibile anche per i già clienti Netflix che potranno inserire i dati del proprio account al momento dell'attivazione per modificare il metodo di pagamento da quello attuale al conto dell'abbonamento Sky.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale Sky, tramite il link qui di sotto.

Pechino Express 2025: le coppie in gara

Come sempre, i partecipanti a Pechino Express saranno suddivisi in coppie. Ecco chi parteciperà alla nuova edizione dello show:

I Primi Ballerini : Virna Toppi e Nicola Del Freo

: Virna Toppi e Nicola Del Freo Gli Spettacolar i: Scintilla e Federica Camba

i: Scintilla e Federica Camba I Magici : Jey e Checco Lillo

: Jey e Checco Lillo Le Atlantiche : Ivana Mrázová e Giaele De Donà

: Ivana Mrázová e Giaele De Donà I Medagliati : Jury Chechi e Antonio Rossi

: Jury Chechi e Antonio Rossi Gli Estetici : Giulio Berruti e Nicolò Maltese

: Giulio Berruti e Nicolò Maltese I Cineasti : Nathalie Guetta e Vito Bucci

: Nathalie Guetta e Vito Bucci I Complici : Dolcenera e Gigi Campanile

: Dolcenera e Gigi Campanile Le Sorelle: Samanta e Debora Togni

Per seguire la serie, che avrà come titolo Fino al tetto del mondo e sarà ambientata tra Filippine, Thailandia e Nepal, basta attivare l'offerta Sky & Neflix da 14,90 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.