Pechino Express 2025: le anticipazioni sulla quarta puntata

Questa sera, giovedì 27 marzo, in onda su Sky Uno e in streaming su NOW, andrà in onda la quarta puntata di Pechino Express 2025, l'adventure-game di Sky condotto da Costantino della Gherardesca con la partecipazione di Gianluca Colucci (in arte Fru, del gruppo comico italiano The Jackal).

Le anticipazioni sulla quarta puntata di Pechino Express 2025

Nella quarta puntata di questa sera le sette coppie rimaste in gara arriveranno in Thailandia. Per raggiungere il nuovo Paese, i viaggiatori dovranno però affrontare una tappa di ben 450 km, con partenza da Khon Kaen e arrio a Phitsanulok. Ad attendere i concorrenti ci sono i templi imponenti e le città ultra-moderne della Terra della libertà, l'altro nome con cui è conosciuta la nazione asiatica.

La partenza della prima tappa in Thailandia è dunque fissata presso la città di Khon Kaen. Qui le coppie di Pechino Express dovranno raggiungere le colline di Khek Noi, dove ad attenderle ci sarà Costantino della Gherardesca con l'ormai celebre Libro Rosso: le prime tre coppie accederanno alla prima Prova Immunità. In seguito ci sarà un lungo trasferimento verso la città di Phitsanlulok, sede del Tappeto Rosso.

Dopo l'eliminazione della coppia Virna Toppi e Nicola Del Freo (I Primi Ballerini), ecco quali sono le sette coppie ancora in gara: Jury Chechi e Antonio Rossi (i Medagliati), Dolcenera e Gigi Campanile (i Complici), Nathalie Guetta e Vito Bucci (i Cineasti), Giulio Berruti e Nicolò Maltese (gli Estetici), Samanta e Debora Togni (le Sorelle), Jey e Checco Lillo (i Magici), Ivana Mrazova e Giaele De Donà (le Atlantiche).

