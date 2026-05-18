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PEC di IONOS: meno di euro all'anno per adeguarti al nuovo standard europeo

La PEC Europea di IONOS ha valore legale in tutto il continente e puoi attivarla subito: occhio allo sconto.
PEC di IONOS: meno di euro all'anno per adeguarti al nuovo standard europeo
La PEC Europea di IONOS ha valore legale in tutto il continente e puoi attivarla subito: occhio allo sconto.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 18 mag 2026
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IONOS, provider di hosting numero uno in Europa, ha di recente lanciato un nuovo servizio che ti permette di avere una PEC Europea pienamente conforme ai nuovi standard REM e che ti garantisca pieno valore legale in tutta l'Unione Europea. Sia che tu scelga il piano base o quello per Agenzie il costo per i primi 12 mesi è offerto a soli 0,08 euro al mese IVA esclusa: praticamente, meno di 1 euro per un intero anno di servizio che ti darà modo di adeguarti alle direttive europee.

Attiva la PEC IONOS

La soluzione IONOS è dunque già aggiornata agli standard europei e ti garantisce un'identità digitale certificata e inattaccabile per le tue comunicazioni ufficiali in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'offerta di 0,08 euro al mese per 12 mesi si applica a due profili distinti:

  • PEC Professionale: ideale per i liberi professionisti e i privati cittadini che necessitano di una casella personale certificata e affidabile
  • PEC Agenzie: pensata per le piccole e medie imprese che, oltre alle funzioni base, include il servizio Multiutenza che consente a più collaboratori di accedere e gestire la casella

Ogni account dispone di 1 GB di spazio di archiviazione dedicato e puoi configurare la tua PEC IONOS su smartphone, tablet e PC allo stesso momento. Ogni volta che riceverai un nuovo messaggio certificato, il sistema ti invierà automaticamente una normale e-mail di notifica sulla casella di posta tradizionale per avvisarti.

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