PEC di IONOS: meno di euro all'anno per adeguarti al nuovo standard europeo

IONOS, provider di hosting numero uno in Europa, ha di recente lanciato un nuovo servizio che ti permette di avere una PEC Europea pienamente conforme ai nuovi standard REM e che ti garantisca pieno valore legale in tutta l'Unione Europea. Sia che tu scelga il piano base o quello per Agenzie il costo per i primi 12 mesi è offerto a soli 0,08 euro al mese IVA esclusa: praticamente, meno di 1 euro per un intero anno di servizio che ti darà modo di adeguarti alle direttive europee.

La soluzione IONOS è dunque già aggiornata agli standard europei e ti garantisce un'identità digitale certificata e inattaccabile per le tue comunicazioni ufficiali in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'offerta di 0,08 euro al mese per 12 mesi si applica a due profili distinti:

PEC Professionale : ideale per i liberi professionisti e i privati cittadini che necessitano di una casella personale certificata e affidabile

: ideale per i liberi professionisti e i privati cittadini che necessitano di una casella personale certificata e affidabile PEC Agenzie: pensata per le piccole e medie imprese che, oltre alle funzioni base, include il servizio Multiutenza che consente a più collaboratori di accedere e gestire la casella

Ogni account dispone di 1 GB di spazio di archiviazione dedicato e puoi configurare la tua PEC IONOS su smartphone, tablet e PC allo stesso momento. Ogni volta che riceverai un nuovo messaggio certificato, il sistema ti invierà automaticamente una normale e-mail di notifica sulla casella di posta tradizionale per avvisarti.

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