PeaZip 9.0: migliorate le prestazioni ed il Memory Usage

I developer di PeaZip, noto progetto software multipiattaforma open source dedicato all'archiviazione, compressione e crittografia dei file, hanno rilasciato un nuovo major update dell'applicativo che implementa una serie di innovazioni prestazionali di rilievo oltre ad un set di nuove feature davvero interessanti che garantiscono una migliore esperienza utente ed un workflow più fluido. PeaZip 9.0 va infatti a migliorare il supporto ai formati di compressione open source TAR, ZPAQ e*PAQ. Oltretutto è stato dato un refresh grafico anche a diversi elementi della UI (User Interface) dell'applicativo, come per esempio alla progress bar, che adesso risultano più fluide ed in generale il programma sfrutta anche meno memoria di sistema per eseguire le operazioni di compressione e decompressione in diversi contesti, configurazioni hardware e con vari formati.

In generale, secondo diversi benchmark eseguiti dai developer del progetto, PeaZip 9.0 è fino al dieci percento più veloce nelle sue operazioni rispetto alle release precedenti. La GUI (Graphical User Interface) del programma ora è capace di adattarsi al meglio alle diverse risoluzioni o ai vari tipi di scaling, oltretutto le varie opzioni sono state risistemate all'interno della toolbar per essere meglio accessibili.

Nel file manager di PeaZip 9.0 è reperire un nuovo main menu, in formato popup, che può essere abilitato tramite lo Style menu presente nella toolbar. Tale elemento grafico dovrebbe rendere più semplici e dirette le operazioni di compressione/estrazione. Troviamo delle innovazioni anche per quanto riguarda il backend dedicato al formato di compressione 7z/p7zip, infatti l'archive manager ora dispone delle funzioni di: non modifica della data di ultimo accesso, del not follow per i symbolic o gli hard link e del limite per il memory usage massimo durante la compressione di un archivio 7z/p7zip.

PeaZip 9.0 sarà presto reperibile tramite i repository delle distribuzioni Linux oppure per mezzo del comodo pacchetto Flatpak distribuito direttamente dai coder del progetto: