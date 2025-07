pCloud: spazio fino a 10 TB e zero costi ricorrenti con l'offerta in corso

Se stai cercando una soluzione definitiva per archiviare i tuoi dati online, pCloud propone un'alternativa ai classici abbonamenti: lo storage cloud a vita. Con questa formula puoi acquistare il tuo spazio una sola volta, evitando i costi ricorrenti tipici dei servizi in abbonamento.

In questo momento, pCloud mette a disposizione sconti speciali per i nuovi clienti, con tre diversi tagli di spazio fino a 10 TB. Inoltre, è sempre garantito un periodo di prova di 14 giorni, durante il quale è possibile richiedere il rimborso completo. Andiamo a scoprire meglio tutte le funzionalità di questo strumento e i costi che richiede.

Tutti i piani a vita pCloud: tagli disponibili, risparmio e flessibilità di pagamento

pCloud permette di scegliere tra tre soluzioni lifetime, acquistabili con pagamento una tantum oppure in 3 rate senza interessi tramite PayPal. I tagli attualmente disponibili sono:

500 GB al prezzo di 199 euro

al prezzo di 2 TB a 399 euro

a 10 TB a 1.190 euro

Questi piani sono pensati per utenti privati e professionisti che cercano un cloud sicuro, senza limiti temporali né abbonamenti mensili, con la libertà di ampliare lo spazio in qualsiasi momento.

Il vantaggio economico è evidente sul lungo periodo: un servizio in abbonamento da 2 TB può arrivare a costare oltre 100 euro all'anno. Con pCloud, lo stesso spazio si ripaga in meno di quattro anni, e da lì in poi non si dovrà più sostenere alcun costo. Avrai a disposizione per sempre un piano cloud senza più dover sborsare nemmeno un centesimo.

Chi acquista uno dei piani ha 14 giorni per testare il servizio, con la possibilità di esercitare la garanzia "soddisfatti o rimborsati". Per esplorare tutte le opzioni disponibili e approfittare della promozione in corso, è sufficiente visitare il sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.