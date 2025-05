pCloud: spazio cloud a vita con un solo pagamento, scopri l'offerta

Hai già uno spazio digitale dove salvare tutti i tuoi file? Se non ce l’hai questa è l’occasione per crearne uno e se ce l’hai, ma in abbonamento, hai l’opportunità di risparmiare per sempre. Come? Grazie ai piani con accesso a vita di pCloud, che ti permettono con un solo pagamento di avere tutto lo spazio di archiviazione che vuoi. Scegli ora il piano più adatto per te.

A chi (e quanto) conviene pCloud

Se sei un fotografo o un videomaker quella di pCloud è la soluzione definitiva a tutti i tuoi problemi di archiviazione. Con il cloud storage di pCloud, infatti, puoi archiviare tutto il tuo catalogo di foto e video, accedendo ai file originali in qualsiasi momento da qualunque dispositivo e potendo condividere facilmente il portfolio dei tuoi lavori con i colleghi e i potenziali clienti. Nel giro di qualche anno puoi risparmiare centinaia e migliaia di euro. pCloud non devi pagarlo ogni mese o ogni anno, ti basta farlo una volta soltanto.

Anche per le famiglie pCloud è una soluzione favolosa. Poter avere un unico spazio di archiviazione condiviso nel quale inserire foto e video di compleanni e vacanze, ma anche documenti, brani musicali e i backup dei propri dispositivi, è un’opportunità da cogliere al volo. Backup automatici, crittografia avanzata e player multimediale integrato sono solo alcune delle funzionalità incluse in ogni piano pCloud. Ti basta scegliere quello con lo spazio di cui hai bisogno e dimenticarti per sempre di abbonamenti e accrediti regolari.

Ti basta fare due conti per capire quanto conviene pCloud. Un servizio di cloud storage tradizionale costa mediamente 10-12€ al mese (questi i prezzi di Dropbox o Google One), quindi qualcosa come 100-120€ l’anno. In dieci anni ti costerebbero 1.000€-1.200€. Con pCloud sia che tu scelga il piano da 2 TB (Premium Plus 2 TB) che quello da 10 TB (Ultra 10 TB) risparmi. Con l’offerta ora disponibile li paghi rispettivamente 399€ e 1.190€, molto meno delle alternative con abbonamento mensile.

Questo calcolo si ferma a dieci anni: pensa a quanto con il passare del tempo continuerai a risparmiare scegliendo pCloud. Ha ancora senso preferire altri servizi di cloud storage?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.