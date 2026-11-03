pCloud rilancia la sua offerta sui piani di archiviazione cloud a vita con sconti fino al 46%

L’azienda di cloud storage pCloud, la cui sede si trova in Svizzera, propone sconti fino al 46% sui piani di archiviazione cloud a vita, con prezzi a partire da 219 euro e uno spazio disponibile fino a 10 TB.

Di seguito i nuovi prezzi scontati dei piani a vita messi a disposizione da pCloud:

219 euro per il piano a vita Premium con spazio d’archiviazione da 500 GB (invece di 219 euro)

per il piano a vita Premium con spazio d’archiviazione da (invece di 219 euro) 499 euro per il piano Premium Plus con spazio d’archiviazione da 2 TB (invece di 709 euro)

per il piano Premium Plus con spazio d’archiviazione da (invece di 709 euro) 499 euro per il piano Ultra con spazio d’archiviazione da 10 TB (invece di 2.799 euro)

Con il servizio offerto da pCloud è possibile archiviare, accedere e gestire i propri file in autonomia, indipendentemente dal luogo in cui ci si trovi. A differenza di altre soluzioni più blasonate, è la privacy ad essere messa al primo posto, merito anche della sede dell’azienda in Svizzera, dove è in vigore una delle più severe leggi al mondo in materia di protezione dei dati.

A ciò si aggiunge la crittografia AES-256, che garantisce una sicurezza impareggiabile per i propri file, senza compromessi né tracciamento né alcun accesso da parte di terzi. Si ha inoltre la possibilità di scegliere dove conservare i propri dati, se in un data center europeo oppure in un data center sul suolo statunitense.

Tutti i piani a vita di pCloud godono di una garanzia di rimborso di 14 giorni a partire dalla data di acquisto. Nell’eventualità dunque il servizio non fosse di proprio gradimento è sempre possibile richiedere il rimborso completo.

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