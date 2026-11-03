pCloud rilancia la sua offerta sui piani di archiviazione cloud a vita con sconti fino al 46%

L’azienda di cloud storage pCloud, la cui sede si trova in Svizzera, propone sconti fino al 46% sui piani di archiviazione cloud a vita, con prezzi a partire da 219 euro e uno spazio disponibile fino a 10 TB.
Di seguito i nuovi prezzi scontati dei piani a vita messi a disposizione da pCloud:
- 219 euro per il piano a vita Premium con spazio d’archiviazione da 500 GB (invece di 219 euro)
- 499 euro per il piano Premium Plus con spazio d’archiviazione da 2 TB (invece di 709 euro)
- 499 euro per il piano Ultra con spazio d’archiviazione da 10 TB (invece di 2.799 euro)
Con il servizio offerto da pCloud è possibile archiviare, accedere e gestire i propri file in autonomia, indipendentemente dal luogo in cui ci si trovi. A differenza di altre soluzioni più blasonate, è la privacy ad essere messa al primo posto, merito anche della sede dell’azienda in Svizzera, dove è in vigore una delle più severe leggi al mondo in materia di protezione dei dati.
A ciò si aggiunge la crittografia AES-256, che garantisce una sicurezza impareggiabile per i propri file, senza compromessi né tracciamento né alcun accesso da parte di terzi. Si ha inoltre la possibilità di scegliere dove conservare i propri dati, se in un data center europeo oppure in un data center sul suolo statunitense.
Tutti i piani a vita di pCloud godono di una garanzia di rimborso di 14 giorni a partire dalla data di acquisto. Nell’eventualità dunque il servizio non fosse di proprio gradimento è sempre possibile richiedere il rimborso completo.
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