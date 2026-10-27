pCloud protagonista ad Halloween: 50% di sconto sul piano a vita di Encryption 

In occasione della festività di Halloween, l’azienda di cloud storage pCloud con sede in Svizzera ha lanciato una promozione interessante sul piano a vita di Encryption, il servizio che consente di proteggere i propri documenti più sensibili con la crittografia a conoscenza zero. L’iniziativa in corso prevede il 50% di sconto sul piano Lifetime.

La campagna promozionale che coinvolge Encryption e il suo piano a vita termina il 31 ottobre. Nell’eventualità il servizio non sia di proprio gradimento, è sempre possibile richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 14 giorni dalla data in cui è stato completato il proprio acquisto.

Il fiore all’occhiello del servizio Encryption è proprio la crittografia a conoscenza zero, tramite la quale è possibile proteggere i propri file da occhi indiscreti. Se si lavora con file sensibili, o comunque si hanno documenti di un certo valore, la crittografia zero-knowledge restituisce una sicurezza di gran lunga superiore rispetto ad altri servizi analoghi.

E per un’esperienza d’uso migliore, pCloud propone un’applicazione multi dispositivo. Ciò si traduce nella possibilità di accedere ai propri file ovunque ci si trovi e su qualunque dispositivo, sia su computer tramite web browser all’indirizzo my.pCloud.com, sia su telefono iOS o Android, oppure in alternativa sempre su computer ma con pCloud Drive.

Inoltre, gli algoritmi di crittografia impiegati da pCloud presentano tutta una serie di livelli di protezione utili per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza. Tra le altre cose, l’utente stesso titolare di Encryption può decidere in qualsiasi momento di bloccare l’accesso ai propri file tramite una password.

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