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pCloud: piani a vita di archiviazione cloud scontati fino a 1300 euro

Occasione cloud storage a vita: pCloud offre crittografia militare e pagamento unico da 219€.
pCloud: piani a vita di archiviazione cloud scontati fino a 1300 euro
Occasione cloud storage a vita: pCloud offre crittografia militare e pagamento unico da 219€.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 23 set 2026
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pCloud, piattaforma leader europea del settore, è pronta ad aiutarti a rivoluzionare la gestione dei tuoi file online con una soluzione a vita che ti permetterà di svincolarti dagli abbonamenti mensili o annuali per tenere attivi i tuoi spazi nel cloud.

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La promozione copre tre tagli di memoria adatti a qualsiasi esigenza di navigazione: il piano d'ingresso è il Premium da 500GB in offerta a 219 euro invece di 279 e che include anche 1000GB di traffico per link condivisi. Il più popolare è invece il Premium Plus da 2TB, in offerta a 499 euro invece di 709, con 4TB di traffico per i link condivisi. Infine, per esigenze più grandi ecco il piano Ultra da 10TB, scontato a 1499 euro invece di 2799 con 20TB di traffico condiviso.

Tutte le formule qui elencate includono da subito e a costo zero i nuovi strumenti pPhotos per la gestione avanzata della galleria fotografica e pDocs per i documenti. Una volta che avrai attivato un piano, comunque, potrai scegliere di effettuare l'upgrade al livello superiore in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda riservatezza e protezione puoi stare tranquillo perché pCloud opera sotto le leggi svizzere sulla tutela della privacy e custodisce i tuoi file in centri dati certificati ad altissima sicurezza. L'infrastruttura implementa una protezione del canale di trasmissione TLS/SSL e crittografia AES a 256-bit di livello militare, blindando i tuoi contenuti da qualsiasi sguardo indiscreto. La gestione dei file è immediata: puoi caricare file di qualunque dimensione alla massima velocità di trasferimento disponibile, ripristinare le versioni precedenti dei documenti modificati o recuperare file cancellati per errore fino a 30 giorni a ritroso.

Infine, puoi sfruttare funzioni come il backup automatico e la sincronizzazione automatica che crea un'unità virtuale sul computer permettendoti di lavorare direttamente sui file salvati nel cloud senza occupare spazio sul PC. Infine, tutti i piani sono coperti da una garanzia di rimborso di 14 giorni.

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