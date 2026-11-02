pCloud Pass è in offerta: -50% per il password manager senza abbonamento

pCloud Pass è un password manager multi-piattaforma pensato per offrire agli utenti uno strumento in grado di archiviare le credenziali di accesso e le informazioni delle carte di pagamento in modo sicuro, con la possibilità di avere i propri dati sempre a disposizione.

A differenza di altri sistemi di questo tipo, pCloud Pass non prevede un abbonamento. Il servizio è attivabile tramite un piano "vita" che, in questo momento, viene proposto con il 50% di sconto, anche nella versione Family, che include la possibilità di sfruttare 5 account indipendenti.

Per accedere all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di pCloud, tramite il box qui di sotto, e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.

Cosa prevede l'offerta di pCloud Pass

pCloud Pass permette di archiviare in sicurezza un numero illimitato di password e credenziali di pagamento oltre a note e altri dati che possono essere protetti dalla crittografia avanzata. In aggiunta, è possibile sfruttare funzionalità extra come la compilazione automatica, la condivisione sicura e la generazione di password complesse.

Si tratta, quindi, di un password manager completo e multi-piattaforma (con app disponibili per tutti i principali sistemi operativi) che può rappresentare la soluzione giusta per gli utenti, anche in considerazione del fatto che non prevede un abbonamento e, quindi, non vincola a un pagamento ricorrente per poter utilizzare le funzionalità del sistema.

Con la promozione in corso, lo sconto del 50% permette di ridurre il prezzo fino a:

119 euro per il Pass Pemium

per il 199 euro per il Pass Family (per 5 utenti diversi)

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto e selezionare il piano desiderato per iniziare subito a sfruttare il password manager "a vita". La promo è valida solo per un breve periodo.

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