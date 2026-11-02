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pCloud Pass è in offerta: -50% per il password manager senza abbonamento

pCloud Pass, password manager ricco di funzionalità e disponibile senza abbonamento, è ora in promo con il 50% di sconto.
pCloud Pass è in offerta: -50% per il password manager senza abbonamento
pCloud Pass, password manager ricco di funzionalità e disponibile senza abbonamento, è ora in promo con il 50% di sconto.
Davide Raia
Pubblicato il 2 nov 2026
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pCloud Pass è un password manager multi-piattaforma pensato per offrire agli utenti uno strumento in grado di archiviare le credenziali di accesso e le informazioni delle carte di pagamento in  modo sicuro, con la possibilità di avere i propri dati sempre a disposizione.

A differenza di altri sistemi di questo tipo, pCloud Pass non prevede un abbonamento. Il servizio è attivabile tramite un piano "vita" che, in questo  momento, viene proposto con il 50% di sconto, anche nella versione Family, che include la possibilità di sfruttare 5 account indipendenti.

Per accedere all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di pCloud, tramite il box qui di sotto, e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.

Accedi qui all'offerta di pCloud

pcloud

Cosa prevede l'offerta di pCloud Pass

pCloud Pass permette di archiviare in sicurezza un numero illimitato di password e credenziali di pagamento oltre a note e altri dati che possono essere protetti dalla crittografia avanzata. In aggiunta, è possibile sfruttare funzionalità extra come la compilazione automatica, la condivisione sicura e la generazione di password complesse.

Si tratta, quindi, di un password manager completo e multi-piattaforma (con app disponibili per tutti i principali sistemi operativi) che può rappresentare la soluzione giusta per gli utenti, anche in considerazione del fatto che non prevede un abbonamento e, quindi, non vincola a un pagamento ricorrente per poter utilizzare le funzionalità del sistema.

Con la promozione in corso, lo sconto del 50% permette di ridurre il prezzo fino a:

  • 119 euro per il Pass Pemium 
  • 199 euro per il Pass Family (per 5 utenti diversi)

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto e selezionare il piano desiderato per iniziare subito a sfruttare il password manager "a vita". La promo è valida solo per un breve periodo.

Accedi qui all'offerta di pCloud

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