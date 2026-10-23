pCloud Pass: -50% sul piano lifetime per il password manager multi-piattaforma

La promo di Halloween è l'occasione giusta per attivare Pass Premium, il servizio di password manager di pCloud Pass che garantisce la protezione dei propri dati d'accesso e delle credenziali di pagamento, con la crittografia che mette al sicuro tutte le informazioni.

Per un periodo di tempo limitato, infatti, è possibile sfruttare uno sconto del 50%. Il Pass Premium sarà disponibile a un prezzo di 119 euro, mentre la versione Family costerà 199 euro.

In entrambi i casi, non si tratta di un abbonamento ma di un servizio a cui si può accedere a tempo indeterminato, senza alcun costo ricorrente. Per sfruttare l'offerta basta visitare il sito ufficiale di pCloud, accessibile dal box qui di sotto.

Perché scegliere pCloud Pass

pCloud Pass permette di salvare tutte le proprie password con un clic e con la protezione della crittografia. Il servizio è un password manager multi-piattaforma e permette l'accesso sicuro su tutti i propri dispositivi.

Sono disponibili anche diverse funzionalità extra come la creazione di password sicure, con un generatore che consente di creare sequenze complesse. In aggiunta, è possibile importare ed esportare password, sempre in modo sicuro.

C'è anche la funzione che permette di compilare in automatico i campi per l'accesso. Da segnalare, inoltre, che l'accesso al proprio archivio di password viene protetto da una Master Password ma è possibile anche sfruttare il blocco biometrico, per accedere in sicurezza con l'impronta digitale o il riconoscimento facciale 3D.

La promozione in corso garantisce il 50% di sconto sul costo del servizio. In questo modo, la versione Premium del password manager costa 119 euro e quella Family costa 199 euro. L'offerta è disponibile di seguito.

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