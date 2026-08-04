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pCloud, offerta estiva: i piani a vita godono del 50% di sconto

pCloud, offerta estiva: i piani a vita godono del 50% di sconto
Federico Pisanu
Pubblicato il 4 ago 2026
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Una foto qua, una foto là, un video qui, un video lì: ogni anno le vacanze estive mettono a dura prova la memoria interna dei nostri dispositivi, sia smartphone che computer, con il rischio concreto di dover eliminare contenuti multimediali da cui non avremmo mai voluto separarci per liberare spazio utile.

Per evitare il ripetersi di situazioni poco piacevoli, la soluzione più indicata è sottoscrivere un servizio di cloud storage contenente GB sufficienti per conservare i propri ricordi per sempre. A questo proposito segnaliamo l’ultima offerta estiva di pCloud, che consente di ottenere uno dei suoi piani a vita con il 50% di sconto.

Pagina offerta pCloud

pcloud offerta

I prezzi dei piani Lifetime del servizio di cloud storage con base in Svizzera sono i seguenti:

  • Pro 5 TB a vita: 549 euro invece di 1.095 euro (pagamento una tantum)
  • Premium Plus 2 TB a vita: 299 euro invece di 599 euro (pagamento una tantum)
  • Premium 500 GB a vita: 149 euro invece di 299 euro (pagamento una tantum

Ciascun piano in offerta non prevede alcun pagamento mensile o annuale. Di conseguenza, per ottenere un cloud storage sicuro a vita con pCloud è sufficiente solo un pagamento (da qui la dicitura pagamento una tantum).

Uno dei fiori all’occhiello di pCloud è il rispetto dei dati degli utenti. Si tratta di un elemento non banale, dal momento che l’azienda elvetica deve rispettare le rigide regole della Svizzera in materia di privacy dei dati personali degli utenti. A questo proposito, sottolineiamo come il Paese elvetico osservi una delle leggi più severe in tal senso.

Pagina offerta pCloud

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