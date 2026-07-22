Addio spazio pieno: 50% di sconto sui piani a vita del cloud svizzero pCloud

Per risolvere il doppio problema dei file persi e dello spazio pieno nella memoria dei propri dispositivi, il servizio di cloud storage svizzero pCloud ha lanciato un’interessante offerta estiva che consente di ottenere il 50% di sconto sui piani a vita. I prezzi partono da 149 euro, con la possibilità di beneficiare di uno spazio di archiviazione fino a 5 TB.

Tutti i piani includono il protocollo TLS/SSL, applicato in automatico durante il trasferimento dei file dal dispositivo dell’utente ai server pCloud, al fine di garantire la massima sicurezza dei dati. Vi sono poi diverse opzioni per la condivisione dei file stessi, attraverso l’interfaccia web scelta dal servizio e le tante applicazioni compatibili.

A tutto questo, poi, si aggiunge la possibilità di effettuare il backup dei dati dai principali servizi oggi in uso, tra cui Dropbox, Google Drive, Facebook, Google Photos e OneDrive, più l’integrazione di pCloud stesso con qualsiasi tipo di dispositivo per offrire accesso e sincronizzazione ovunque.

I nuovi prezzi scontati di pCloud durante la promo estiva

Di seguito vi proponiamo i nuovi prezzi scontati dei piani a vita di pCloud nell’ambito della promozione estiva lanciata in questi giorni dal servizio di cloud storage svizzero.

500 GB a vita: 149 euro invece di 299 euro (pagamento una tantum)

2 TB a vita: 299 euro invece di 599 euro (pagamento una tantum)

5 TB a vita: 549 euro invece di 1.095 euro (pagamento una tantum)

I pagamenti vengono criptati con un elevato grado di sicurezza (256-bit SSL), per garantire così la massima tranquillità agli utenti che decidono di investire in uno dei migliori servizi di cloud storage oggi disponibili in Europa. Inoltre, se il servizio non dovesse essere di proprio gradimento è sempre possibile richiedere il rimborso completo di quanto speso grazie ai 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati proposti da pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.