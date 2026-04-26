pCloud Lifetime: la cassaforte digitale per i tuoi file di lavoro con pagamento unico

Quando si lavora con documenti, progetti, contratti o file aziendali, una delle cose più importanti non è solo averli a disposizione, ma sapere che saranno sempre al sicuro nel tempo. È proprio su questo punto che si distinguepCloud, grazie ai suoi piani Lifetime, che permettono di pagare una sola volta e utilizzare lo spazio cloud per sempre.

Un solo pagamento, spazio per sempre

La logica è semplice: invece di pagare un abbonamento mensile o annuale, si effettua un pagamento unico e si ottiene uno spazio cloud permanente. I prezzi ufficiali dei piani Lifetime sono:

500 GB Lifetime: 199€

2 TB Lifetime: 399€

10 TB Lifetime: 1190€

In pratica, si tratta di un investimento iniziale che elimina completamente le spese ricorrenti nel tempo. Chi utilizza il cloud per lavoro sa quanto sia importante avere una soluzione stabile. Non si tratta solo di archiviare file, ma di proteggerli da perdita, guasti del computer o errori umani. Con pCloud, i file vengono conservati in data center sicuri e possono essere recuperati anche in caso di eliminazione accidentale o modifiche indesiderate. Inoltre, è possibile accedere ai propri documenti da qualsiasi dispositivo. Questo lo rende particolarmente utile per:

freelance e professionisti

lavoratori da remoto

piccoli imprenditori

chi gestisce documenti sensibili o progetti a lungo termine

Il punto centrale non è solo il risparmio, ma la sicurezza. Utilizzare pCloud come archivio significa poter conservare in modo ordinato e accessibile tutti quei file che non possono essere persi: contratti, documenti fiscali, progetti di lavoro, presentazioni o materiali creativi. In questo senso, il cloud diventa una sorta di cassaforte digitale personale, sempre accessibile ma protetta.nI piani Lifetime di pCloud rappresentano una soluzione interessante per chi vuole archiviare file di lavoro importanti in modo stabile, sicuro e senza costi ricorrenti. Per chi cerca una soluzione a lungo termine, non è solo una scelta economica, ma soprattutto una scelta di tranquillità e protezione dei propri dati più importanti.

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