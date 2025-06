pCloud: il cloud storage sicuro e conveniente per sempre

Piani Lifetime: 500 GB, 2 TB e 10 TB

pCloud è tra i pochi servizi cloud a proporre formule a vita con pagamento una tantum e prezzi scontati:

Premium 500 GB a €199 (anziché €299): 500 GB di spazio e 500 GB di traffico per link condivisi.

Premium Plus 2 TB a €399 (anziché €599): 2 TB di spazio e 2 TB di traffico link.

Ultra 10 TB a €1190 (anziché €1890): 10 TB di spazio con 2 TB di traffico per link condivisi.

I prezzi sono finali, senza costi nascosti o spese di configurazione. Inoltre, ogni utente può decidere in seguito di passare a un piano lifetime di livello superiore.

Sicurezza avanzata

pCloud è noto per la sicurezza di livello professionale basata sulle rigide leggi svizzere sulla privacy. I dati degli utenti sono custoditi in data center sicuri e certificati. La protezione TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit garantiscono la massima sicurezza, mentre il pagamento avviene con crittografia 256-bit SSL per tutelare i dati sensibili degli utenti.

Gestione completa dei file

Con pCloud puoi caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità di trasferimento. Il servizio permette di ripristinare versioni precedenti dei documenti e recuperare dati cancellati fino a 30 giorni prima, offrendo un vero e proprio sistema di backup integrato.

Collaborazione semplice ed efficace

Condividere file su pCloud è facile e sicuro: puoi inviare link protetti da password, creare cartelle condivise per collaborare con altri utenti e gestire richieste di file personalizzate. Tutto pensato per agevolare il lavoro di team, clienti e collaboratori.

Streaming e accesso multimediale senza limiti

pCloud include un lettore musicale e video integrato, ideale per chi vuole accedere ai propri contenuti multimediali ovunque, in streaming e senza limiti. La tua libreria di media sarà sempre organizzata e accessibile in pochi click.

Accesso, sincronizzazione e backup

L’app di pCloud è disponibile su tutti i dispositivi e permette di sincronizzare automaticamente file e cartelle. Puoi fare il backup della galleria del tuo smartphone o del tuo desktop, lavorare sui file senza occupare spazio locale e accedere ai tuoi documenti anche offline. Inoltre, pCloud semplifica il trasferimento e il backup da altri servizi, garantendo una migrazione semplice e sicura.

Piano Family e risparmio condiviso

Per chi desidera condividere i vantaggi del cloud con più persone, pCloud propone anche un piano Family che consente di aggiungere fino a 5 utenti con un solo acquisto. Una soluzione conveniente per famiglie o piccoli team che vogliono risparmiare condividendo lo stesso spazio.

Garanzia soddisfatti o rimborsati

Ogni piano lifetime di pCloud è coperto da una garanzia di 14 giorni soddisfatti o rimborsati, offrendo piena tranquillità a chi vuole provare il servizio. Pagamento sicuro e trasparente con crittografia avanzata completano un’offerta pensata per chi cerca stabilità e chiarezza.

