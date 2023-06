pCloud: il cloud fatto per la collaborazione in sconto del 65%

Chi utilizza il cloud per attività di lavoro ha spesso la necessità di condividere i file con i colleghi, nonché avere un servizio che offra delle funzionalità per agevolare la collaborazione. Il più ottimizzato tra quelli che è possibile trovare è sicuramente pCloud, una piattaforma sicura che offre numerose funzionalità per l'accesso alle cartelle ad altri utenti, personalizzazione dei link e molto altro.

L'occasione è perfetta per approfittare dello sconto del 65% e acquistare 500GB di spazio a vita a soli 199€. Ecco di cosa beneficerete nel dettaglio.

pCloud: il cloud fatto per la collaborazione e la sicurezza dei dati

pCloud facilità le attività di lavoro tra i colleghi con funzionalità specifiche. È possibile condividere sia link che richieste di file o invitare gli utenti nelle cartelle condivise. Ogni link è personalizzabile con un titolo, una descrizione e un'immagine. Le statistiche dettagliate per ogni collegamento vi aiuteranno a tenere tutto sotto controllo.

La piattaforma utilizza gli standard di sicurezza più elevati, come i certificati TSL/SSL. Ogni file caricato viene crittografato con specifica AES a 256-bit ed è presente in 5 copie memorizzate in server differenti. pCloud offre inoltre Encryption, un grado extra di crittografia che è possibile aggiungere per cifrare già i dati nel dispositivo. Provatelo gratis per 14 giorni!

È anche possibile ripristinare facilmente vecchie versioni dei file, fino a 30 giorni. E lo stesso è possibile fare per l'intero account! Non ci sarà il rischio di perdere nulla se avrete inavvertitamente modificato un documento o avete la necessità di tornare indietro. pCloud supporta anche il caricamento dei file da remoto, tramite URL. Ogni documento ha inoltre un'anteprima online, che è possibile visualizzare prima dell'apertura.

Avete delle foto? Verranno tutte automaticamente caricate in una galleria dedicata. Sia foto che video sono riproducibili direttamente dalla piattaforma pCloud, grazie al lettore integrato senza limiti di dimensione o velocità.

pCloud supporta il trasferimento dei file da altri servizi, come Dropbox, Onedrive, Google Drive, Google Foto e anche il backup da Facebook. Acquistatelo adesso e sincronizzate i vostri file automaticamente con tutti i dispositivi collegati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.