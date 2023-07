pCloud, i piani a vita sono il must dell'estate: sconti fino all'80%

L'estate è arrivata, e insieme ad essa, anche un'irresistibile promozione da pCloud, il rinomato servizio di cloud storage. Con sconti estivi incredibili, pCloud ti offre l'opportunità di ottenere un cloud storage a vita a prezzi vantaggiosi, senza costi extra nascosti. Approfitta di questa occasione unica per assicurarti uno dei leader del settore con un risparmio fino all'80% su tutti i piani lifetime.

Un cloud storage che pensa ai tuoi risparmi

Una delle caratteristiche distintive di pCloud è la sua integrazione con il maggior numero possibile di dispositivi. Che tu sia connesso al tuo telefono o al tuo computer, una volta caricati i tuoi file o backup sul cloud, saranno sincronizzati istantaneamente su tutti i tuoi dispositivi. Avrai sempre accesso rapido a tutte le tue fotografie, video, documenti e file audio, ovunque ti trovi.

pCloud mette nelle tue mani il pieno controllo dei tuoi file. Puoi facilmente cercare e ripristinare versioni precedenti dei tuoi documenti, grazie a un'interfaccia intuitiva e all'avanzata funzionalità di ricerca. Inoltre, pCloud offre un comodo media player integrato che ti permette di visualizzare video e ascoltare musica direttamente dalla dashboard o dall'applicazione.

La natura "aperta" di pCloud si manifesta attraverso molteplici opzioni di condivisione. Puoi condividere facilmente qualsiasi tipo di file tramite cartelle condivise, link diretti o richieste di file. Questo rende pCloud non solo un servizio di cloud storage, ma anche un comodo servizio hosting per siti web HTML statici o per l'incorporazione di immagini.

La sicurezza è una priorità per pCloud. I tuoi file vengono protetti durante il trasferimento utilizzando certificati TLS/SSL e vengono memorizzati su un minimo di tre server differenti per garantire maggiore sicurezza. Ogni file è crittografato con l'algoritmo AES a 256 bit, ma puoi anche aggiungere un ulteriore livello di sicurezza con l'opzione pCloud Crypto.

pCloud rappresenta una scelta intelligente per il tuo cloud storage, offrendo una vasta gamma di funzionalità, un'interfaccia user-friendly e prezzi concorrenziali. Con gli sconti estivi fino all'80% sui piani lifetime, si tratta di un'opportunità da non perdere.

