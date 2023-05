pCloud festeggia la Repubblica: minimo storico con sconti fino all'85%

Il ponte del 2 giugno è l'occasione perfetta per godersi un meritato weekend lungo. Montagna, mare, lago, piccole gite fuori porta sono tutte mete molto gettonate, che condividono il medesimo scopo: staccare la spina, ricaricarsi e creare nuovi ricordi - da soli o in compagnia delle persone amate. Qualunque sia la tua prossima destinazione, non farti trovare impreparato: è l'occasione giusta per liberare la memoria del telefono oppure per effettuare un backup di tutte le fotografie che scatterai e i video che girerai in questa breve vacanza.

E perché non facilitare questo (in parte tedioso, inutile negarlo) processo lasciandosi aiutare da una piattaforma studiata ad hoc per archiviare e proteggere tutti i nostri file? È proprio qui che entra in gioco pCloud, uno dei principali provider di cloud storage che proprio in occasione della Festa della Repubblica ha lanciato una nuova promozione, che ti permetterà di risparmiare fino all'85% di sconto su tutti e tre i piani a vita proposti.

I prezzi partono da soli 139 euro per il piano da 500 GB di spazio, mentre per 2 TB il prezzo crolla a soli 279 euro. Se hai bisogno di ancora più storage c'è anche il piano da 10 TB, al minimo di 890 euro. Tutti i prezzi sono da considerarsi una tantum: ciò significa che dovrai sostenere un solo pagamento iniziale per ottenere il tuo cloud storage a vita, senza alcun costo aggiuntivo o nascosto né limitazioni tipiche di un abbonamento.

Oltre 18.000.000 di persone in tutto il mondo si fidano di pCloud per i loro file e che è l'unico cloud storage che si preoccupa della privacy dei tuoi file e ti dà la possibilità di scegliere dove memorizzarli UE o USA.

Tutti i vantaggi che ti faranno innamorare di pCloud

Nel 2013, da un'idea di un team con sede in Svizzera, nasceva pCloud. Oggi è una tra le realtà più importanti del settore, affermandosi come uno dei principali servizi di cloud storage a livello mondiale. L'interfaccia user-friendly e intuitiva è studiata per facilitarne l'uso a tutti gli utenti (compresi quelli meno esperti), che utilizzano il cloud per caricare i propri file più importanti come fotografie, video e documenti oppure per effettuare un backup dei propri dispositivi.

Con pCloud sarà come avere la propria galleria sempre con sé, pur non occupando spazio sul dispositivo: questo accade perché tutti i file archiviati nello storage vengono sincronizzati automaticamente tra tutti i device collegati, creando così una vera e propria rete di dati accessibile in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi luogo del mondo - a patto che sia presente una connessione Internet. Ma è possibile selezionare file da rendere disponibili anche offline.

Ciò che rende davvero unico pCloud, tuttavia, è la completa gestione dei contenuti caricati che offre ai propri utenti, i quali hanno il pieno controllo di quanto accade nel proprio spazio personale: dalla ricerca, effettuata sia per nome che per tipologia, al ripristino di versioni precedenti di un file, fino al media player integrato che consente di visualizzare video o ascoltare musica direttamente dal cloud, con la possibilità di creare playlist personalizzate

Numerose le opzioni di condivisione, disponibili anche per coloro che non sono iscritti alla piattaforma. Cartelle condivise e link condivisi consentono di inviare in tutta semplicità documenti, foto, video e molto altro ancora. È possibile anche inviare delle richieste di file ad altri utenti, che potranno così caricare il necessario direttamente nel nostro account senza che sia necessario concedere loro l'accesso: una funzione fondamentale per collaborazioni temporanee o scambi occasionali.

Tanti vantaggi e funzionalità, ma in quanto a sicurezza? Ogni file caricato in pCloud viene sottoposto a certificazione TLS/SSL prima del trasferimento dal dispositivo al server: ciò garantisce la massima protezione dei dati. In più, la piattaforma ha implementato una efficiente strategia di archiviazione distribuita, che prevede il caricamento dei dati su almeno tre server differenti. Questo approccio assicura maggiore sicurezza e garantisce la continua disponibilità dei file anche in caso di problemi tecnici o guasti. Un ulteriore livello di protezione è dato da crittografia 256-bit AES per ogni file.

pCloud al minimo storico: come accedere agli sconti

pCloud ha dimostrato di essere un vero e proprio punto di riferimento nel settore del cloud storage, offrendo un servizio completo, intuitivo e altamente personalizzabile. Questa è l'occasione giusta per acquistare uno dei piani, disponibili per un tempo limitatissimo a prezzi da minimo storico.

Scegli il tuo piano preferito e ottieni fino all'85% di sconto:

500 GB a 139 euro (-76%)

(-76%) 2 TB a 279 euro (-76%)

(-76%) 10 TB a 890 euro (-85%)

Tutti i piani, lo ricordiamo, sono a vita: oltre al pagamento una tantum iniziale non dovrai più sostenere alcun costo aggiuntivo o nascosto e lo spazio cloud sarà a tua completa disposizione per sempre.

