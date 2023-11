pCloud festeggia il Black Friday con un esclusivo bundle 3 in 1 a vita (-56%)

È online l'offerta del Black Friday di pCloud, il servizio di cloud storage che ha la propria base in Svizzera e gode di oltre 19 milioni di utenti attivi. La promozione, valida fino a domenica 26 novembre, si compone in due parti: la prima prevede uno sconto del 53% sui piani individuali a vita, la seconda ha per protagonista un esclusivo bundle 3 in 1 con 5 TB di spazio cloud più i servizi pCloud Pass ed Encryption a vita offerto con un maxi sconto del 56%. Per attivare una delle due offerte collegati alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

pCloud, il cloud storage più sicuro d'Europa

In questi anni pCloud si è confermato essere il servizio di cloud storage più sicuro d'Europa. Contribuiscono alla sua leadership nel settore sia la sede in Svizzera, dove la legge sulla protezione dei dati è tra le più severe del Vecchio Continente, sia l'utilizzo dei certificati di sicurezza TLS/SSL quando l'utente invia uno o più file dal suo dispositivo al cloud. Un ulteriore punto cardine di pCloud è il servizio Encryption, grazie al quale i contenuti degli utenti vengono criptati e protetti ulteriormente con una password che conosce soltanto il titolare dell'account.

A tutto questo si aggiungono altre funzionalità chiave quali:

un'estesa compatibilità con Mac, PC Windows e Linux, oltre all'applicazione desktop pCloud Drive, vero e proprio disco virtuale che aiuta a gestire in maniera più semplice i propri dati e ad aumentare lo spazio di archiviazione del dispositivo in uso;

accesso e sincronizzazione automatica tra i vari device in cui in precedenza è stato installato pCloud;

numerose opzioni di collaborazione tra gli iscritti a pCloud e gli utenti non registrati (in primis la condivisione di link);

backup automatici dei contenuti tramite la funzionalità pCloud Backup;

funzionalità di upload automatico integrata nelle app per dispotivi mobili Android e iOS;

accesso da qualunque device ovunque ci si trovi.

pCloud Encryption e pCloud Pass

Oltre ai 5 TB di spazio di archiviazione, il bundle 3 in 1 di pCloud per il Black Friday include i piani a vita di pCloud Encryption e pCloud Pass. Con Encryption si ha una soluzione che offre la massima salvaguardia dei dati sensibili dell'utente, grazie all'utilizzo della crittografia lato client, con cui i file presenti nel cloud sono inaccessibili alle persone non autorizzate. Merito anche di una rigorosa politica di privacy a conoscenza zero, per cui nemmeno i dipendenti di pCloud possono avere accesso ai dati e ai contenuti dei loro utenti.

pCloud Pass è invece un robusto password manager, che si distingue per la sua semplicità d'uso. Oltre a essere compatibile con tutti i principali dispositivi oggi disponibili, garantisce un accesso immediato alle proprie credenziali su qualsiasi device, con l'aggiunta di un generatore di password per qualunque account e la compilazione automatica dei moduli attraverso un solo clic.

Piani a vita pCloud in offerta col Black Friday

Questi i prezzi dei piani a vita di pCloud scontati nella settimana del Black Friday appena cominciata:

500 GB: $139 (-54%)

2 TB: $279 (-53%)

10 TB: $890 (-53%)

L'altra grande offerta vede in primo piano il bundle 3 in 1 con pCloud Pass e pCloud Encryption a vita più 5 TB di spazio d'archiviazione cloud, che per effetto del maxi sconto del 56% crolla di prezzo a $599.

La promozione è valida da oggi lunedì 20 novembre fino a domenica 26 novembre. Per l'attivazione di uno dei piani in offerta questa settimana collegati alla pagina dedicata all'offerta del Black Friday di pCloud.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.