pCloud è lo storage sicuro che paghi una volta ed è tuo per sempre

Avere uno spazio cloud per poter conservare i file è un'abitudine sempre più diffusa.

Scegliendo un servizio adatto, questa tecnologia offre diversi vantaggi. Per esempio, è possibile avere piena accessibilità dei dati conservati da qualunque dispositivo e da qualunque luogo.

Di fatto, è possibile accedere agli stessi file da smartphone, computer o tablet senza dover utilizzare fastidiosi cavi o altro. Fare a meno di penne USB e hard disk portatili, poi, comporta anche tanto altro.

Questi supporti fisici, infatti, sono per loro stessa natura soggetti a guasti, smarrimenti e persino potenziali furti.

Se i servizi di cloud storage sono diffusi, la maggior parte delle volte offrono piani a pagamento onerosi. Di fatto, è necessario ricordarsi mensilmente o annualmente il rinnovo: in caso di dimenticanza, i dati conservati tanto gelosamente andranno irrimediabilmente persi.

Niente noleggi e pagamenti periodici: paghi ora e lo spazio cloud è tuo per sempre!

In realtà, però, esistono alcune formule che consentono l'acquisto definitivo del proprio spazio cloud protetto.

I file caricati su questa piattaforma sono infatti protetti dal sistema pCloud Encryption, capace di rendere i dati illeggibili per eventuali cybercriminali. Questa tecnologia funziona attraverso complessi algoritmi di crittografia, che include un elevato numero di livelli e diverse chiavi di protezione.

Tutto ciò si traduce nella più assoluta sicurezza per i dati conservati su pCloud.

Per quanto riguarda i prezzi, poi, le attuali promozioni sono a dir poco imperdibili.

Il piano Premium Plus da 2 TB, per esempio, è soggetto al 65% di sconto. Ciò significa che è possibile ottenere uno spazio protetto di questo tipo per sempre risparmiando ben 741 euro.

In ottica risparmio la sottoscrizione Piano Personalizzato da 10 TB raggiunge il massimo del risparmio, grazie all'80% di sconto. Tutto ciò si traduce in un risparmio di 4810 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.