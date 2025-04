pCloud è in super sconto: proteggi i tuoi file con la massima crittografia

pCloud offre uno strumento per proteggere i tuoi file online: grazie a questo tool, avrai la certezza che i tuoi dati siano sempre al riparo. Grazie a una crittografia avanzata a 256-bit AES, ogni file che carichi all'interno della piattaforma è protetto durante il trasferimento e l'archiviazione.

La sicurezza di pCloud però non si ferma qui: adotta anche la protezione TLS/SSL durante tutto il processo di trasferimento, per garantire che i tuoi dati siano al sicuro da occhi indiscreti. E se è vero che la qualità si paga, è vero anche che in questo momento gli sconti presenti sul sito di pCloud sono veramente eccezionali, e riguardano sia i piani in abbonamento che quelli a vita. Andiamo a scoprire tutto più nel dettaglio.

Per pCloud la protezione dei tuoi file è una priorità

Ogni dato, file o documento che carichi su pCloud è criptato con uno standard di sicurezza di livello aziendale: sarà difficilissimo per chiunque accedere ai tuoi contenuti senza il permesso. Ma dal punto di vista della sicurezza, le ottime specifiche di questo strumento non sono finite qui. In primis, tutti i tuoi dati verranno memorizzati in un centro dati altamente sicuro e certificato situato nell'UE.

Nello specifico, si può usufruire della protezione leggi svizzere, ovvero le più rigorose per i dati personali. pCloud infatti ha la sua sede in Svizzera. Così avrai la tranquillità che tutti i tuoi file e documenti non cadranno mai nelle mani sbagliate.

Se a questo aggiungiamo poi il fatto che pCloud è semplicissimo da usare (basta un clic per liberare spazio dallo smartphone, salvare file direttamente dal web o sincronizzarli tutti), allora si capisce come l'investimento sia più che sensato. Investimento che in questo momento è decisamente inferiore rispetto all'ordinario: basti pensare che è possibile avere il piano a vita da 500 GB al prezzo di 199€ invece di 299€. Per un risparmio di 100€ immediato. Per approfittarne vai sul sito di pCloud.

