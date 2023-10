pCloud: di 10 GB gratis per salvare e proteggere i tuoi dati

pCloud è tra i servizi di archiviazione in cloud più scelti dagli utenti di tutto il mondo per la sua semplicità, ma soprattutto per il suo alto grado di sicurezza. La piattaforma, che nel 2023 compie 10 anni, è inoltre decisamente conveniente. I nuovi iscritti, infatti, potranno beneficiare di uno spazio di archiviazione in cloud di 10 GB totalmente gratis. pCloud permette di accedere al proprio spazio da qualsiasi dispositivo, ha un’interfaccia user friendly, tutti i dati degli utenti sono archiviati in server europei sicuri e consente di inviare e ricevere file di grandi dimensioni senza problemi. Se hai bisogno di più spazio per proteggere i tuoi dati, puoi optare per uno dei piani in abbonamento annuali o a vita, oggi scontati fino al 37%.

pCloud: i vantaggi dei piani premium

Come già accennato, il servizio offre pacchetti con maggiore spazio, per gli utenti più esigenti, per le famiglie o per le aziende. Il piano annuale pCloud Premium 500 GB è oggi disponibile al prezzo di 49,99 euro all’anno (con uno sconto del 17% sul prezzo di partenza) e offre anche 500 GB di traffico link condiviso. Se preferisci la versione “a vita”, il prezzo è di 199 euro (con uno sconto del 33% sul piano originario). pCloud propone anche il piano annuale da Premium Plus 2TB, al prezzo di 99,99 euro, con 2 TB di traffico link condiviso. La versione “a vita” ha invece un prezzo di 399,99 euro. Hai bisogno di ancora più spazio, oggi la piattaforma offre anche il piano a vita Premium Plus 10 TB, con 2 TB di traffico link condiviso, al prezzo di 1190 euro (con uno sconto del 37% sul prezzo inziale).

Non è tutto qui. Se vuoi condividere il tuo spazio in cloud in famiglia (fino a 4 componenti), puoi scegliere l’opzione pCloud Family, a partire da 595 euro per il piano da 2 TB a vita. Se hai bisogno invece di una soluzione per proteggere i dati della tua azienda, scegli pCloud Business, a partire da 7,99 euro al mese per utente e 1 TB di spazio. L’azienda non ha tralasciato nemmeno il fattore sicurezza delle password. Con il servizio pCloud Pass puoi avere un password manager sicuro a costo zero (per un dispositivo). Cosa chiedere di più?

