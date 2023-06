pCloud: con i piani a vita risparmi fino a 4810 euro

pCloud è un servizio di cloud storage tra i più sicuri al mondo, elemento fondamentale alla base della scelta di ogni utente. Sicurezza garantita dall'utilizzo dei certificati di sicurezza TLS/SSL durante il trasferimento del file dal dispositivo personale ai server di proprietà di pCloud e l'impiego della crittografia 256-bit AES. Inoltre, i documenti vengono conservati su un minimo di tre server, all'interno di un centro dati di massima sicurezza. Oggi, grazie all'offerta sui piani a vita, puoi risparmiare fino a 4.810 euro col piano da 10TB, in promo a 1.190 euro anziché 6.000 euro.

pCloud: i piani a vita in sconto fino all'80%

Le offerte del giorno di pCloud sui piani a vita partono dal 65% per il profilo da 500GB, fino all'80% per quello da 10TB. L'acquisizione di un piano a vita comporta una spesa una tantum anziché un costo mensile, con un sensibile risparmio per il proprio portafoglio. Questi i prezzi in promo oggi:

Premium 500GB : 199 euro anziché 570 euro (-65%)

: 199 euro anziché 570 euro (-65%) Premium Plus 2TB : 399 euro anziché 1.140 euro (-65%)

: 399 euro anziché 1.140 euro (-65%) Custom Plan 10TB: 1.190 euro anziché 6.000 euro (-80%)

Riguardo alla questione sicurezza, un altro vantaggio di affidarsi a pCloud riguarda la sede elvetica dell'azienda. Questo significa che la società di cloud storage risponde alla legge federale svizzera, tra le più severe al mondo quando si fa riferimento alla protezione dei dati di una singola persona. Gli altri vantaggi di una soluzione come pCloud sono la semplicità d'uso della piattaforma e la possibilità di accedere ai propri file in qualsiasi momento e da qualunque dispositivo in uso.

Cogli al volo l'offerta sui piani a vita di pCloud per risparmiare fino all'80% sul prezzo di vendita consigliato.

