pCloud: come risparmiare sulla gestione dei dati in cloud

Dispone di tanti file che vorresti salvare in sicurezza? È una pratica che ormai fatto in tanti tramite i servizi di cloud storage, che aiutano con la gestione dei dati. Noi ti vogliamo consigliare pCloud, che non soltanto ti offre tanto spazio, ma ti consente di risparmiare sui costi.

Ma c’è dell’altro. Questo servizio di cloud storage ha studiato dei piani a vita in sostituzione dei classici abbonamento mensili e annuali. Ciò per andare incontro agli utenti che non ne possono più dei costi ricorrenti da pagare.

I piani a vita offerti da pCloud sono di tre tipologie di spazio di archiviazione: 500 GB, 2 TB e 10 TB. Continua a leggere per scoprire i dettagli.

pCloud: gestione dei dati in cloud all’insegna del risparmio

Come anticipato prima, pCloud offre tre piani a vita scontati per la gestione dei dati in cloud:

500 GB a soli 199 euro (sconto 65%);

2 TB a soli 399 euro (sconto 65%);

10 TB a soli 1.190 euro (sconto 80%).

Oltre al notevole sconto, pCloud ti consente di pagare in 3 rate mensili tramite PayPal.

A differenza degli abbonamenti annuali o mensili, qui il risparmio è davvero notevole. Basti pensare che l’abbonamento annuale con pCloud per il piano da 2 TB costa 99,99 euro.

Conti alla mano, il tuo investimento potrai recuperarlo in quattro anni, risparmiando addirittura 100 euro all’anno successivamente.

Aggiungiamo a quanto detto il fatto che i piani a vita di pCloud possono essere aggiornati, consentendoti di poter acquistare altro spazio cloud in base alle tue crescenti necessità di archiviazione.

Insomma, pCloud è senza dubbio l’opzione migliore se vuoi gestire i tuoi dati in modo efficiente. Non soltanto risparmierai tanto, ma i tuoi file saranno al sicuro, lontani da occhi e mani pericolose. Clicca sul bottone qui sotto e acquista il piano che preferisci!

