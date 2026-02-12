pCloud: cloud storage a vita con sconti su tutti i piani

Con le offerte di pCloud finalmente puoi smettere di preoccupartii degli abbonamenti ricorrenti. I piani Lifetime prevedono un pagamento unico, pensato per chi desidera uno spazio cloud che rimane nel tempo, senza rinnovi automatici, costi chiari fin dall’inizio e un notevole sconto su tutte le soluzioni disponibili.
L’offerta Lifetime si articola su tre livelli pensati per esigenze diverse. Il piano Premium da 500 GB è disponibile a 199 euro invece di 299, con 500 GB di traffico per i link condivisi inclusi. Il Premium Plus da 2 TB viene proposto a 399 euro rispetto ai 599 di listino, con pari traffico per la condivisione. Per chi necessita di archivi più ampi, il piano Ultra da 10 TB è offerto a 1.190 euro anziché 1.890. Il tutto con una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni.
Sul fronte della sicurezza, pCloud basa la propria infrastruttura sulle rigorose leggi svizzere sulla privacy. I file vengono archiviati in data center certificati e protetti tramite crittografia AES a 256 bit e canali TLS/SSL. Un approccio che rende il servizio adatto non solo all’uso personale, ma anche a contesti professionali.
La gestione dei file è pensata per evitare perdite di dati e interruzioni operative. È possibile caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, recuperare versioni precedenti e ripristinare contenuti eliminati fino a 30 giorni prima. Le funzioni di condivisione avanzata permettono di creare link protetti da password, collaborare in cartelle condivise e raccogliere file tramite richieste dedicate. Inoltre, la sincronizzazione automatica tra dispositivi, l’accesso offline e il backup di smartphone e desktop completano un ecosistema progettato per lavorare ovunque, senza occupare spazio locale.
Per famiglie o piccoli gruppi, pCloud propone infine il piano Family, che consente fino a cinque utenti di condividere spazio e risparmiare, mantenendo al tempo stesso il controllo sui propri dati. Per conoscere l'offerta completa di pCloud clicca qui.
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
