pCloud: cloud a vita fino a 10 TB per un risparmio sicuro e conveniente

Scegliere il cloud storage a vita è la decisione giusta per garantire un risparmio consistente nel medio-lungo periodo, evitando i costi ricorrenti associati agli abbonamenti mensili o annuali.

Tra i leader del settore, pCloud si distingue offrendo piani di cloud a vita con una capacità massima di archiviazione di fino a 10 TB.

pCloud: offerte esclusive e piani disponibili

pCloud ha lanciato una promozione straordinaria con sconti fino all'80% su tutti i suoi piani di cloud a vita. Per i dettagli completi, è sufficiente visitare il sito ufficiale di pCloud e selezionare la versione desiderata. Tra le opzioni disponibili, si possono trovare tre differenti piani:

500 GB a 199 euro invece di 570 euro.

invece di 570 euro. 2 TB a 399 euro invece di 1.140 euro.

invece di 1.140 euro. 10 TB a 1.190 euro invece di 6.000 euro.

Un vantaggio notevole è quello di poter aggiornare successivamente il proprio spazio di archiviazione, che garantisce flessibilità a lungo termine.

pCloud offre la comodità di attivare le sue proposte anche attraverso PayPal, consentendo pagamenti in 3 rate senza interessi.

Se confrontiamo i costi nel tempo tra il cloud a vita e i servizi in abbonamento, prendendo in considerazione il piano da 2 TB che richiede un unico pagamento di 399 euro rispetto a servizi in abbonamento come Google One a 99,99 euro all'anno, il "pareggio" avviene dopo 4 anni.

Da questo punto in poi, chi ha scelto il cloud a vita risparmierà consistentemente, più o meno 100 euro all'anno.

pCloud offre quindi una gestione dei dati in cloud che coniuga risparmio e affidabilità. Queste offerte, però, sono soggette a un periodo di validità limitato, quindi bisogna cogliere subito questa opportunità se si desidera una soluzione di cloud storage a lungo termine.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.