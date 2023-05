pCloud: l'offerta a vita per il tuo spazio sul cloud professionale

I professionisti hanno spesso bisogno di un ampio spazio sul cloud, in modo da poter aver accesso ai propri dati da qualsiasi luogo o dispositivo. Un'opzione a vita può essere quella ideale, perché permette di eliminare i costi di un abbonamento, mettendo a disposizione una grande capienza. È quello che offre pCloud con i suoi tre piani, attualmente in sconto del 65% e dell'80%. È possibile scegliere tra 500GB, 2 o 10TB, rispettivamente al costo di 199€, 399€ e 1190€.

pCloud: cosa include

Il servizio offerto da pCloud permette di usufruire di diverse funzionalità di condivisione, sincronizzazione, garantendo al tempo stesso il massimo della sicurezza. Ecco cosa è possibile ottenere scegliendo uno dei tre piani in offerta:

Strumenti per la condivisione e la collaborazione: è possibile condividere link e richieste per accesso ai file, nonché invitare utenti nelle cartelle condivise. Tenete tutto sotto controllo con statistiche dettagliate sui vostri link e personalizzateli con un'immagine, un titolo o una descrizione.

è possibile condividere link e richieste per accesso ai file, nonché invitare utenti nelle cartelle condivise. Tenete tutto sotto controllo con statistiche dettagliate sui vostri link e personalizzateli con un'immagine, un titolo o una descrizione. Sicurezza: la piattaforma web pCloud ha le certificazioni TLS/SSL, mentre i file caricati sono protetti da crittografia AES 256-bit. Vengono effettuate 5 copie memorizzate su server differenti ed è anche possibile aggiungere il servizio Encryption, che esegue un'ulteriore crittografia dei file sui vostri dispositivi.

la piattaforma web pCloud ha le certificazioni TLS/SSL, mentre i file caricati sono protetti da crittografia AES 256-bit. Vengono effettuate 5 copie memorizzate su server differenti ed è anche possibile aggiungere il servizio Encryption, che esegue un'ulteriore crittografia dei file sui vostri dispositivi. Sincronia dei file a accesso: se avete foto e video sui vostri dispositivi, questi verranno caricati in automatico sul cloud. La funzionalità Drive permette inoltre di avere un accesso rapido al proprio spazio online, in modo da effettuare rapidamente il caricamento dei file senza occupare spazio nella memoria locale. L'accesso selettivo permette di mantenere una copia locale, nel caso non ci sia un accesso a internet. I vostri dati verranno sincronizzati automaticamente da tutti i dispositivi collegati.

se avete foto e video sui vostri dispositivi, questi verranno caricati in automatico sul cloud. La funzionalità Drive permette inoltre di avere un accesso rapido al proprio spazio online, in modo da effettuare rapidamente il caricamento dei file senza occupare spazio nella memoria locale. L'accesso selettivo permette di mantenere una copia locale, nel caso non ci sia un accesso a internet. I vostri dati verranno sincronizzati automaticamente da tutti i dispositivi collegati. Lettura integrata dei file multimediali: grazie ai lettori audio e video incorporati, pCloud supporta la riproduzione e lo streaminig di qualsiasi tipologia di file multimediale. Senza limiti di dimensioni o velocità.

grazie ai lettori audio e video incorporati, pCloud supporta la riproduzione e lo streaminig di qualsiasi tipologia di file multimediale. Senza limiti di dimensioni o velocità. Gestione dei file: ogni file memorizzato è disponibile in versioni più vecchie fino a 30 giorni, permettendo il ripristino in qualsiasi momento. Lo stesso è possibile fare con l'intero account. Con il caricamento remoto si possono anche caricare file direttamente dal loro url.

È possibile migrare tutti i dati su pCloud dai servizi cloud più diffusi (Facebook, Dropbox, OneDrive, Google Drive e Foto). Esistono anche dei piani pensati per la famiglia, con cui è possibile condividere tutto lo spazio fra i membri. Non mancano abbonamenti mensili per le aziende, con spazio d'archiviazione illimitato. In tutte le situazioni, si può richiedere un rimborso entro 10 giorni dall'acquisto.

Abbonatevi ora a pCloud approfittando degli sconti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.