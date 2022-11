pCloud, altro che minimo storico: risparmia oltre 1000 euro

Sei alla ricerca di un cloud storage a vita, ricco di vantaggi, funzionalità e senza costi extra nascosti? È il momento giusto per approfittare dell'incredibile promozione che pCloud ha lanciato in occasione della settimana dedicata al Black Friday: uno sconto fino all'85% su tutti i suoi piani lifetime. Un ottimo prezzo per una delle piattaforme leader nel settore del cloud storage, sicuramente uno tra i più bassi e dal miglior rapporto in termini di qualità/prezzo.

Tutte le funzionalità e i vantaggi

pCloud è un'azienda nata nel 2013 dall'idea di un team giovane e dinamico con sede in Svizzera. Da allora la sua offerta è cresciuta esponenzialmente, tanto da diventare uno dei principali servizi di cloud storage al mondo: non è un caso se è stato scelto da numerose aziende, inclusi Twitter, Instagram e Snapchat.

L'integrazione con il maggior numero di dispositivi possibili è il punto forte di pCloud, che offre un'interfaccia completamente user-friendly semplicissima da utilizzare, anche per gli utenti meno esperti. Una volta caricati i propri file o backup sul cloud, questi verranno sincronizzati istantaneamente tra tutti i dispositivi: ciò permette all'utente di avere accesso in qualsiasi momento a tutte le fotografie, i video, i documenti o gli audio, che si connetta con il proprio telefonino oppure con il computer.

La completa e assoluta gestione dei contenuti caricati è il fiore all'occhiello di pCloud. Non c'è una singola azione di cui l'utente non abbia il pieno controllo, che sia la ricerca (tramite nome oppure filtrata per tipologia) o il ripristino di una versione precedente di un file in caso di modifiche errate. Inoltre, la dashboard (o l'applicazione) diventano all'occasione un comodo media player integrato, in cui è possibile visualizzare video e ascoltare musica - con tanto di playlist.

Molteplici opzioni di condivisione caratterizzano la natura "aperta" di pCloud e contribuiscono a renderlo un servizio davvero efficiente anche nei confronti di coloro che non sono iscritti alla piattaforma. È possibile infatti condividere qualsiasi tipologia di file sua attraverso cartelle condivise che link condivisi, ma anche richieste di file (che verranno caricati direttamente nell'account dell'utente senza accesso) e link diretti, una funzione che consente di utilizzare pCloud come un servizio hosting per siti web HTML statici oppure incorporare immagini.

Un altro aspetto importante riguarda la sicurezza. pCloud utilizza certificati TLS/SSL su ogni file prima del trasferimento dal dispositivo al server. Inoltre, i dati vengono caricati su un minimo di tre server differenti, per garantire ancora più sicurezza. Ogni file è protetto da crittografia 256-bit AES, ma è possibile aggiungere un ulteriore livello di sicurezza acquistando a parte l'opzione pCloud Crypto.

Quanto costa pCloud? Offerta all'85% di sconto

pCloud conviene non solo per le tantissime funzionalità, ma anche per il prezzo assolutamente concorrenziale. Grazie all'offerta proposta in occasione del Black Friday, il risparmio è assicurato: il prezzo si riduce così fino all'85% rispetto a quello di listino, raggiungendo uno dei minimi storici per la piattaforma. Il piano da 500 GB è in sconto a soli 139 euro (invece di 570), mentre quello da 2 TB a 279 euro anziché 1.150. Infine c'è il piano da 10 TB, che scende a 890 euro al posto di 6.000. La promozione scadrà tra pochi giorni: assicurati oggi stesso a questo link il tuo cloud storage personale, senza abbonamento e senza costi nascosti extra per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.