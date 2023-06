pCloud: acquistate 500GB a vita con questa offerta imperdibile

pCloud torna ancora una volta a offrire il suo piano a vita, da 500GB, a un prezzo davvero interessate. Con uno sconto del 65%, potete infatti farlo vostro, per sempre, a soli 199€, beneficiando di tutte le funzionalità offerte dalla sua piattaforma.

Si tratta di un servizio che agevola la condivisione dei file con altri utenti, adottando gli standard di sicurezza più recenti. È quindi perfetto nel caso in cui avete la necessità di lavorare con i colleghi a dei documenti o consentire l'accesso a uno dei vostri file.

pCloud: il cloud pensato per la collaborazione

L'offerta Premium 500GB di pCloud, vi da l'opportunità di portarvi a casa a 199€ un servizio davvero completo, che vi farà dimenticare il costo periodico di un abbonamento. Permette innanzitutto invitare utenti nelle cartelle condivise, nonché di condividere link e richieste di file. Ogni link potrà essere personalizzato con descrizione, titolo e immagine, in modo da essere facilmente riconoscibile. In più potrete tenere tutto sotto controllo attraverso statistiche dettagliate, generate per ogni collegamento.

Non passano in secondo piano i file multimediali. Se avete dei video o degli audio, questi possono essere riprodotti direttamente all'interno di pCloud, grazie al lettore multimediale integrato. Non ci sono limiti di velocità o dimensioni. Tutte le foto verranno ordinate in automatico in una galleria dedicata.

pCloud permette inoltre di recuperare facilmente vecchie versioni dei file, nel caso siano state apportate modifiche accidentali. È possibile eseguire un ripristino fino a 30 giorni, anche per l'account intero. Il caricamento dei file è inoltre supportato da remoto, tramite URL.

Potrete anche caricare i file attraverso la pratica estensione HDD virtuale, evitando di esaurire la memoria locale del vostro dispositivo. Scegliete quali file mantenere in locale, in modo da averne accesso anche in mancanza di una connessione. Tutti i dati rimarranno sincronizzati in automatico con i molteplici dispositivi che avete collegato all'account.

pCloud utilizza le tecnologie di sicurezza più recenti, come certificati TSL/SSL e crittografia dei file con specifica AES a 256-bit. Vengono eseguite 5 copie di ogni file su server differenti ed è possibile aggiungere un livello ulteriore di sicurezza attraverso il servizio Encrypt, che permette di eseguire la cifratura direttamente dei dispositivi.

Acquistate ora pCloud e approfittate dell'offerta!

