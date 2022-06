pCloud, 75% di sconto per la Festa della Repubblica

In occasione della Festa della Repubblica, pCloud offre i propri piani a vita al 75% di sconto: 122,50 euro (invece di 500) per il piano da 500 GB di spazio, mentre per quello da 2 TB il prezzo è di 245 euro (anziché 980). Il pagamento è una tantum: ciò significa che, una volta acquistato, lo spazio sarà tuo per sempre, liberandoti una volta per tutte dai limiti di un abbonamento mensile o annuale.

pCloud: funzionalità

Cosa offre pCloud rispetto alla concorrenza? Sono diverse le funzionalità, incluse in tutti i piani. Ecco un riassunto delle principali:

Condivisione : pCloud offre svariate opzioni di condivisione dei file grazie alle applicazioni e all'interfaccia web offerte dal servizio. È possibile, inoltre, personalizzare i link condivisi con un'immagine, un titolo e una descrizione.

: pCloud offre svariate opzioni di condivisione dei file grazie alle applicazioni e all'interfaccia web offerte dal servizio. È possibile, inoltre, personalizzare i link condivisi con un'immagine, un titolo e una descrizione. Media e fruibilità : grazie al player audio e video integrato potrai riprodurre canzoni e guardare i tuoi video preferiti subito dopo averli caricati sulla piattaforma.

: grazie al player audio e video integrato potrai riprodurre canzoni e guardare i tuoi video preferiti subito dopo averli caricati sulla piattaforma. Accesso e sincronizzazione : l'obiettivo del provider è integrare il servizio con qualsiasi dispositivo, in modo tale da avere sempre tutti i tuoi dati a portata di clic indipendentemente dal numero di file o cartelle archiviati.

: l'obiettivo del provider è integrare il servizio con qualsiasi dispositivo, in modo tale da avere sempre tutti i tuoi dati a portata di clic indipendentemente dal numero di file o cartelle archiviati. Backup : effettua il backup dei file già salvati in altri spazi di archiviazione, come ad esempio Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos.

: effettua il backup dei file già salvati in altri spazi di archiviazione, come ad esempio Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos. Sicurezza: per garantire la sicurezza dei file, pCloud utilizza il protocollo TLS/SSL che viene applicato nel momento in cui le informazioni vengono trasferite dal dispositivo ai server.

Insomma: un ottimo servizio, utilizzato ogni giorno da migliaia di utenti fra cui fanno capolino anche brand rinomati. Anche il prezzo è concorrenziale: se approfitti della promozione “Happy Festa della Repubblica!” potrai ottenere il piano pCloud più adatto alle tue necessità con il 75% di sconto. Ricordiamo che il piano da 500 GB è in offerta a 122,50 euro, mentre quello da 2 TB a 245 euro. In entrambi i casi il pagamento è una tantum: una volta acquistato, lo spazio sarà per sempre tuo.

