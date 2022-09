Su pCloud hai il 64% di sconto sul piano Premium Plus 2TB a vita

Grande occasione per acquistare il piano Premium Plus da 2TB di pCloud, il cloud storage più sicuro e affidabile in Europa.

Ancora per poco hai infatti il 64% di sconto subito applicato sul prezzo di listino. Questo significa che pagherai soltanto 350 euro a fronte dei 980 iniziali: si tratta di un piano a vita, vuol dire che paghi adesso e sarà tuo per sempre.

Cosa ottieni con il piano Premium Plus a vita di pCloud

Acquistando il tuo pacchetto ricevi subito 2TB di spazio cloud da sfruttare come vuoi e 2TB di traffico link condiviso, generato quando le persone scaricano o condividono contenuti dai tuoi link.

Perché scegliere pCloud? Si tratta di uno dei servizi di cloud storage più conosciuti e utilizzati in Europa. L'azienda che lo gestisce ha sede in Svizzera e quindi segue le rigorose leggi locali in materia di dati personali, garantendoti in questo senso l'assoluta privacy e riservatezza.

C'è poi il discorso pratico, perché la piattaforma, oltre ad essere facile da usare perché è stata creata pensando all'utente finale, ti offre usabilità multidispositivo. Puoi accedere ai tuoi file da qualsiasi device elettronico in grado di connettersi a internet, anche se si trovi in viaggio.

Non preoccuparti per i tuoi dati, perché saranno sempre archiviati in un centro altamente sicuro e certificato situato all'interno dell'Unione Europea. In ogni caso, l'azienda si preoccupa di adottare misure di sicurezza di primo classe dando priorità massima alla preservazione dei dati.

Infine, con le opzioni di condivisione puoi ricevere e inviare file di grandi dimensioni con estrema facilità. Tutto questo puoi farlo per sempre scegliendo il piano Premium Plus da 2TB: 64% di sconto, paghi adesso e non ci pensi mai più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.