pCloud: 500GB di spazio per sempre vostri al 65% di sconto

Avete un sacco di dati da archiviare, tra documenti e file multimediali, ma lo spazio d'archiviazione locale è praticamente colmo? La migliore opzioni in questi casi è l'utilizzo di un servizio cloud, specialmente se avete la necessità di accedere a quei dati ovunque e da qualsiasi dispositivo. In rete è possibile trovare numerose offerte, ma tra le più convenienti c'è quella di pCloud.

A soli 199€, con lo sconto del 65%, è infatti possibile ottenere uno spazio di 500GB. Una quantità più che sufficiente per gli utilizzi comuni. Chi ha invece necessità aziendali ha l'opportunità di acquistare 2TB a 399€, sempre con lo stesso sconto. Tutti i piani sono a vita, il pagamento viene quindi fatto una sola volta e l'archiviazione online è vostra per sempre!

pCloud: l'archiviazione sicura accessibile ovunque

pCloud è un servizio di archiviazione online davvero ricco di funzionalità. Sottoscrivendo un abbonamento, è possibile ottenere:

Sicurezza all'avanguardia

I dati memorizzati sono al sicuro nel cloud grazie alle protezioni TSL/SSL e la crittografia AES a 256-bit. Vengono effettuati dei backup periodici, attraverso 5 copie dei file su server differenti, ed è anche possibile aggiungere un grado extra di crittografia.

Pratici strumenti per la collaborazione

Chi sceglie di acquistare il cloud per lavoro potrà beneficiare dei numerosi strumenti per la collaborazione e la condivisione dei file. È possibile invitare i colleghi nelle cartelle condivise, nonché link e richieste per i file. Si possono inoltre ottenere statistiche nel dettaglio riguardo i link dei file, che potranno essere personalizzati con immagine, titolo e descrizione.

Lettore media integrato

pCloud consente la riproduzione di qualsiasi file multimediale direttamente all'interno del suo ambiente. Il lettore per i contenuti video e audio è infatti integrato e consente uno streaming a velocità e dimensioni illimitate, oltre alla creazione di playlist.

Accesso e sincronizzazione

La sincronizzazione di tutti i dispositivi collegati permette di avere accesso ai propri file ovunque. Si possono anche selezionare determinati elementi da mantenere nel dispositivo, così che rimangano accessibili anche senza connettività. Un collegamento pCloud Drive sul PC funge anche come estensione virtuale del vostro hard disk, in modo da non occupare ulteriore spazio nella memoria locale. Se avete foto o video, queste verranno caricate in automatico in un rullino multimediale.

Gestione dei file

È possibile ripristinare in qualsiasi momento sia i vostri file, che il vostro intero account pCloud, fino a versioni vecchie di 30 giorni. I documenti hanno tutti un'anteprima online ed è possibile effettuare il caricamento remoto da url.

Chi ha esigenze differenti può anche scegliere dei piani per la famiglia o per le imprese o di optare per un pagamento annuale. Non siete comunque convinti? Potete richiedere un rimborso entro i 10 giorni dall'acquisto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.