pCloud: 500GB sono vostri per sempre con questo sconto del 65%

pCloud sconta attualmente del 65% il suo piano a vita da 500GB, un'occasione ideale per fare vostro per sempre uno spazio d'archiviazione online, più che sufficiente a coprire le necessità private per la memorizzazione di file, documenti e contenuti multimediali.

Il servizio permette di usufruire di tutte le funzionalità necessarie per la condivisione con altri utenti, come richieste per link e per file e inviti per la collaborazione nelle proprie cartelle. Ogni link è personalizzabile con un'immagine, una descrizione e un titolo.

Tutti i file caricati su pCloud sono al sicuro grazie alla crittografia AES 256-bit. Ognuno di essi è copiato 5 volte su server differenti e l'intera piattaforma utilizza certificati TSL/SSL. Chi vuole, ha anche la possibilità di aggiungere il servizio Encryption, un grado addizionale di crittografia per la cifratura dei dati lato client.

Le foto verranno automaticamente caricate e organizzate in una galleria apposita, mentre ogni contenuto multimediale è riproducibile direttamente dalla piattaforma. Il lettore integrato consente di aprire foto, musica o video senza limiti di dimensioni o velocità.

pCloud memorizza versioni dei file e dell'account intero vecchie fino a 30 giorni. Potrete ripristinare una versione più vecchia in qualsiasi momento. Il caricamento da remoto consente inoltre di caricare i file sul cloud anche tramite un URL.

pCloud: tutti i piani disponibili

pCloud ha offerte pensate sia per utenti individuali, che famiglie e imprese. È possibile scegliere tra abbonamenti annuali da 500GB, 2 o 10TB o a vita da 500GB o 2TB. Se viene sottoscritto un abbonamento mensile, è anche possibile passare a uno a vita più grande. Lo spazio acquistato andrà ad aggiungersi a quello precedente.

Chi ha intenzione di mettere al sicuro tutti file dai dispositivi familiari, può invece collegare fino a 4 membri con un account, usufruendo di 2TB di spazio. Le aziende hanno invece la possibilità di scegliere uno spazio da 1TB o illimitato. In entrambi i casi sarà possibile dare l'accesso a 3 utenti con un solo piano, beneficiando della condivisione sicura dei file, del servizio Encryption, di un'assistenza prioritaria e altro.

