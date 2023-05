pCloud: 500GB di spazio da condividere con i colleghi scontati del 65%

Il cloud non è solo utile a mettere in sicurezza i file, ma viene spesso utilizzato dai professionisti per condividere i documenti con i colleghi. Grazie alla possibilità di mettere a disposizione in rete i propri dati, è infatti possibile invitare altri utenti nella collaborazione o nella modifica di elementi o cartelle. Ed è proprio quello che è possibile fare con pCloud, attualmente in sconto del 65% per quanto riguarda il piano a vita da 500GB, a soli 199€.

pCloud: la migliore opzione per condividere i documenti

Uno dei punti forti di pCloud è la condivisione. Offre infatti tutti gli strumenti per agevolare la collaborazione tra colleghi, come la possibilità di condividere link e richieste file, o invitare altri utenti nelle cartelle condivise. È possibile monitorare le condivisioni attraverso report dettagliati per ogni link. I collegamenti sono personalizzabili con un'immagine, una descrizione e un titolo.

Ovviamente la sicurezza non passa di certo in secondo piano. La piattaforma fa infatti uso di certificati TSL/SSL e tutti i file vengono crittografati con specifica AES-256 bit. Vengono fatte 5 copie di ciascun file, su differenti server, ed è possibile aggiungere un grado extra di protezione, attraverso la criptazione proprietaria pCloud Encryption.

I file multimediali godono di una sincronizzazione dedicata. Le fotografie verranno infatti automaticamente caricate in una galleria apposita. È poi possibile aggiungere un'estensione HDD virtuale per caricare i file direttamente su pCloud, risparmiando spazio nell'archiviazione locale. Foto, audio e video sono riproducibili direttamente all'interno della piattaforma. Questa integra infatti un lettore che può aprire tutti i file multimediali senza limiti di dimensioni o velocità. Tutti i file caricati su pCloud vengono sincronizzati con i dispositivi collegati in maniera simultanea.

Sia i dati che l'account, sono ripristinabili fino a versioni vecchie di 30 giorni. Se quindi avete effettuato delle modifiche per errore potrete tornare indietro senza alcun problema. Oltre alle anteprime per ogni documento, è infine possibile caricare file anche tramite URL.

Acquistate ora il piano da 500GB e dimenticatevi dei costi periodici degli abbonamenti!

