PC veloce e sicuro anche per i tuoi bambini? Scegli Panda Dome Premium

L' utilizzo degli antivirus è ormai, per fortuna, molto diffuso. Anche chi utilizza occasionalmente il proprio computer, sa bene che la rete nasconde molte insidie e, non fornire adeguate difese, può risultare a dir poco pericoloso.

Vi è però un problema, soprattutto per chi lavora con hardware un po' datato: le prestazioni. A causa di scansioni e monitoraggio in tempo reale, molti antivirus influenzano pesantemente le velocità di caricamento.

Ciò rende l'utilizzo di alcuni software del settore molto fastidioso, visto che non permettono ai PC su cui sono funzionanti di offrire performance degne di tale nome. Per fortuna, sul mercato esiste un prodotto in grado di proteggere il computer e, allo stesso tempo, non appesantirlo.

Sistema parental control, super prestazioni e tanto altro: ecco cosa può offrirti Panda Dome Premium

Panda Dome Premium è una suite di sicurezza che si discosta con decisione dagli altri antivirus sul mercato.

Al classico strumento di scansione, infatti, abbina ulteriori utility molto utili. Per esempio, proprio lato performance, possiamo citare Cleanup.

Stiamo parlando di un'app che si occupa della rimozione dei file che rallentano le prestazioni del PC. A questa, viene poi anche affiancato un sistema di controllo genitori per Windows. Questa applicazione permette di monitorare e limitare l’uso del dispositivo da parte dei minori.

Il password manager, dal canto suo, permette di proteggere le parole d'accesso, mentre la VPN è indispensabile per chiunque voglia proteggere privacy e anonimato online.

Panda Dome Premium, inoltre, offre sistemi di protezione sia per quanto riguarda l'identità online, sia nel contesto della rete Wi-Fi domestica. Di fatto, dunque, possiamo parlare di una suite completa a 360 gradi.

E per quanto riguarda i costi?

L'intero pacchetto appena illustrato è attualmente proposto con un consistente sconto del 50%.

Tutta la protezione di Panda Dome Premium, infatti, viene a costare solo 59,49 euro all'anno.

