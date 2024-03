PC Portatili: i TOP DI GAMMA in offerta speciale su Amazon

Sei alla ricerca di un pc portatile adatto sia a lavoro che per l'intrattenimento quotidiano, ma non vuoi spendere un capitale? Abbiamo quello che fa per te! Oggi su Amazon puoi trovare tantissime offerte su computer top di gamma che, eccezionalmente, sono disponibili a prezzi stracciati. Approfittane il prima possibile per ottimizzare la tua postazione lavorativa!

Lenovo Pc Portatile Notebook

Il Lenovo Pc Portatile Notebook è dotato di un display FHD da 15,6", una cpu N4500, una ram da 8Gb, una scheda ssd da 256Gb. In più ha in dotazione Windows 11 per lavorare nella massima efficienza. Oggi è disponibile a soli 278 euro con uno sconto del 13%.

Acer Aspire 1 PC Portatile

L'Acer Aspire 1 PC Portatile ha un potente processore Intel Celeron N4500, un display 15.6" Full HD, una scheda grafica Intel UHD e 4 GB di RAM DDR4 espandibile. Oggi è disponibile a soli 279 euro con uno sconto del 20%.

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2

L'Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2, con la nuovissima CPU 8-core, una GPU 8-core e 8GB di memoria unificata, può farti fare di più a tutta velocità. Oggi è disponibile a soli 1.149 euro con uno sconto del 15%.

Acer Aspire 3 PC Portatile

L'Acer Aspire 3 PC Portatile è più leggero e sottile che mai (1,7 kg per 18,9 mm). Il tutto con una batteria a lunga durata che consente a tutta la famiglia di fare di più tra una ricarica e l'altra. Oggi è disponibile a soli 489 euro con uno sconto del 18%.

ASUS Vivobook 15

L'ASUS Vivobook 15 ha una cerniera lay-flat a 180° che rende molto più semplice condividere lo schermo con chi ti circonda, mentre la retroilluminazione della tastiera è perfetta per lavorare in ambienti scarsamente illuminati. Oggi è disponibile a soli 549 euro con uno sconto del 27%.

