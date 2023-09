PC Portatile Dell Latitude, in OFFERTA con il coupon di settembre

Spendere bene e spendere poco è una cosa che spesso richiede compromessi dal punto di vista della qualità, eppure, in casi come quello di oggi, si può approfittare di di occasioni davvero ghiotte per ottenere prodotti ottimi a un prezzo ribassato: il coupon di settembre di eBay fa la sua parte, anche con i PC portatili.

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su eBay grazie al coupon di settembre, il PC portatile Dell Latitude E7250 con i7 a soli 179,91€, con uno sconto quindi di circa 20€ sul totale!

Un portatile con i7 a basso prezzo!

Si tratta di un apparecchio che monta un processore Intel Core i7-5600U 2.60 GHz (fino a 3.20 GHz in turbo boost / 2 Core 4 Thread), una scheda video Intel HD Graphics 5500, una memoria RAM 8GB DDR3L (aggiornabile fino a 16GB), e un SSD da 240GB per la memoria interna.

Anche la connettività del portatile Dell Latitude E7250 ti aprirà diverse soluzioni, grazie alla mini Display Port, 3 porte USB 3.0, una porta HDMI, una porta ethernet e un lettore di schede memoria SD.

