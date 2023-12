Stai cercando un buon portatile? Ne abbiamo scovato uno dalle caratteristiche interessanti adesso alla metà del prezzo di mercato. Acquista ora su Amazon il pc portatile SGIN da 15,6 pollici con lo sconto del 50%!

Il prezzo di mercato di questo pc è di 599,98 euro ma tu ora grazie alla super promo te lo porti a casa spendendo solo 299,99 euro!

In più Amazon ti da la possibilità di pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Pc portatile SGIN: conosciamone le caratteristiche!

Questo pc portatile da 15,6 pollici è dotato di un potente processore quad-core Intel N5095 con frequenza turbo fino a 2,9 GHz. La perfetta combinazione di prestazioni elevate e basso consumo energetico consente al portatile di gestire le attività in modo efficiente.

Il laptop è dotato di 12 GB di memoria DDR4 e di un'unità SSD da 512 GB. Anche quando si aprono diverse attività complesse allo stesso tempo, può funzionare in modo fluido, efficiente e veloce. Supporto per l'espansione della scheda TF da 512 GB. Dispone di una grande batteria da 53200 mWh, progettata per prestazioni di lunga durata, con 8 ore di autonomia e trasmissione wireless ad alta velocità, come il WiFi a doppia banda e il Bluetooth 4.2; è comodo connettersi con una varietà di dispositivi grazie alle due USB 3.2, all'uscita audio e video Mini-HDMI HD.

Il display IPS Full HD da 15,6 pollici 1920×1080 offre un ampio angolo di visione. Il testo è chiaro e i colori sono più brillanti, il che lo rende adatto per studiare, lavorare, intrattenersi e navigare sul web. Sistema operativo W-11 originale preinstallato, supporta tutti i tipi di software per ufficio, software di produttività, compatibile con tutti i tipi di intrattenimento audiovisivo, software applicativo convenzionale, è buono per l'intrattenimento e l'ufficio.

Prendilo ora su Amazon a metà prezzo!

