PC Portatile Acer Swift 1: OFFERTA BOMBA su Amazon e risparmio di 130,00 Euro!

Avere un PC a portata di mano in ogni momento, è qualcosa che nell'epoca moderna risulta fondamentale, se non indispensabile: che siate immersi nel mondo dello studio e del lavoro, sapete bene di che cosa parliamo. Questo aggiunto al poterlo utilizzare perché si è fuori in viaggio, o ancora per svagarsi un pochino per staccare dalla vita frenetica in posti dove rilassarsi. Molto spesso il prezzo di tali apparecchi non è basso, motivo per cui dovrete fare bene la vostra scelta. Acer è da sempre una delle aziende leader nella produzione di PC portatili e fissi, e in grado di proporre prezzi competitivi, come quello in offerta su Amazon dello Swift 1ora in offerta su Amazon.

Ebbene da oggi su Amazon potrete trovare infatti in offerta il portatile Acer Swift 1 in questione a soli 299,00€, con un 30% di sconto sul prezzo totale che corrisponde a circa 130,00€ risparmiati per voi!

Acer Swift 1: il portatile conveniente

Questo PC portatile della serie SF114-33-P534 ha uno schermo da 14 pollici, è di colore argentato e risulta sottile ed elegante, grazie alla sua struttura in metallo con uno spessore di 14,95mm. La risoluzione è Full HD, con tecnologia IPS per colori vividi fino a 170 gradi, e con Acer Color Intelligence a ottimizzare il colore e la luminosità senza sovrasaturazione.

Ottime prestazioni sono garantite col portatile Acer Swift 1, grazie al processore Intel Pentium Silver N5030 di ultima generazione che consentono di svolgere qualsiasi tipo di mansione, dai lavori giornalieri alle attività più complesse. Il sistema operativo di base è Windows 11 Home, la scheda grafica Intel UHD, 4 GB di scheda RAM, e una velocità della GPU di 1.1 GHz.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.