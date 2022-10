PC Manager: l'app Microsoft in stile CCleaner

Microsoft ha deciso di entrare in competizione diretta con i software che consentono di ripulire il computer dai file spazzatura e che permettono di ottimizzarne le prestazioni, come ad esempio il ben noto CCleaner, e per farlo ha ben pensato di lanciare una sua applicazione ad hoc denominata PC Manager.

PC Manager: l'app di ottimizzazione di Microsoft che funziona come CCleaner

Si tratta di un software di ottimizzazione totalmente gratis che è stato concepito in maniera specifica per Windows 11 e per Windows 10. Attualmente è in fase Beta e agisce effettuando la rimozione dei file temporanei, liberando la memoria RAM, permettendo la gestione dello storage, la chiusura rapida dei task, la gestione delle applicazioni lanciate in automatico all’avvio del sistema e molto altro ancora.

Inoltre, nella schermata principale il pulsante Boost è in bella vista e qualora premuto consente di liberare "al volo" la RAM e di eliminare file temporanei.

Da tenere presente che tutte le operazioni che consente di eseguire PC Manager sono in realtà già fattibili intervenendo direttamente sul sistema operativo, ma in tal caso sono raggruppate tutte in un unico “posto”, dunque risultano essere accessibili con maggiore facilità, senza doversi "avvenutrare" tra le impostazioni e i menu di Windows, cosa non sempre semplice, in special modo per gli utenti meno esperti.

PC Manager si può scaricare dal sito Internet ufficiale di Microsoft, ma tale sito è in cinese, il che lascia presupporre che almeno per il momento l’applicazione sia stata concepita per un mercato molto specifico e, considerando le ragion per cui dovrebbe essere adoperata, per computer con specifiche ridotte.