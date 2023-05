PC con i5 e Windows 10 Pro a MENO di 100€ (ricondizionato)

Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio. Spendi poco e ti porti a casa un computer fisso dalle ottime prestazioni. Vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello questo PC con i5 ricondizionato a soli 99,90 euro.

Questo è davvero un ottimo prezzo e difficilmente potrai trovare qualcosa di meglio. Con meno di 100 euro ti porti a casa un computer dalle ottime prestazioni dotato di un processore potente e uno scomparto hardware davvero niente male. Inoltre viene già fornito con Windows 10 Pro e quindi è subito funzionante e pronto all'uso.

PC con i5: ricondizionato come nuovo è la scelta migliore

Questo PC con i5 è un prodotto ricondizionato e garantito per un anno. Quindi questo vuol dire che se non dovesse funzionare come deve, nell'arco di 12 mesi avrai l'assistenza completamente gratuita. Le condizioni sono eccellenti. Viene dotato del potente processore Intel Core i5-2400 con frequenza 3,10 GHz, 8 GB di RAM e un SSD da 240 GB.

Possiede una scheda grafica integrata Intel HD 200 con una porta DVI-I e una DisplayPort che ti consentono di usare due monitor contemporaneamente. La scheda madre, tra e altre cose, ha 4 slot di memoria DDR3 che ti consentono di aggiungere altri banchi di RAM. E il tutto è assemblato in un case compatto.

Sii rapido perché l'offerta è destinata a scadere a breve. Le unità disponibili non sono tantissime, quindi prima che tutto finisca dirigiti su eBay e acquista il tuo PC con i5 ricondizionato a soli 99,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

