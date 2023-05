Che sia per l'ufficio o per uso domestico, non fa alcuna differenza. Il MateStation S di Huawei è un PC potente, affidabile, con un design assolutamente gradevole e, oggi, ad un prezzo davvero interessante. Amazon sconta il computer desktop del 36%, e questo significa che puoi acquistarlo a 450€ anziché 700€. Niente male, davvero niente male.

Huawei MateStation S è un PC completo con AMD Ryzen 5 e scheda grafica AMD Radeon: risparmia il 36% su Amazon

Il MateStation S è un computer desktop del 2021 ed è stato progettato per offrire prestazioni elevate in un pacchetto compatto e, in un certo senso, economicamente più abbordabile. A tal proposito, oggi il rapporto qualità-prezzo è impareggiabile.

Il MateStation S è alimentato dal processore AMD Ryzen 5 4600G, che offre un'elaborazione veloce e efficiente per le attività quotidiane e il multitasking. Il chip è in ottima compagnia della scheda grafica AMD Radeon, di 8GB di RAM DDR4 a 3200MHz e di un SSD NVMe M.2 da 256GB.

Il design del MateStation S è elegante e compatto, con un case dal profilo sottile e un aspetto minimalista (93 mm di larghezza, 293 mm di altezza). Dispone di numerose porte per connettività, tra cui porte USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet e jack per cuffie, che permettono di collegare facilmente periferiche e accessori esterni.

Huawei ha integrato anche alcune caratteristiche di sicurezza nel MateStation S. Ad esempio, è dotato di un chip di sicurezza TPM (Trusted Platform Module) per proteggere i dati e le informazioni personali dell'utente. Inoltre, include una funzione di rilevamento delle intrusioni che può avvertire l'utente se il case del computer viene aperto senza autorizzazione.

Il Huawei MateStation S è un PC potente e compatto, progettato per offrire prestazioni elevate e un'esperienza di utilizzo piacevole. Il sistema operativo è Windows 10 Home (quasi sicuramente aggiornabile a Windows 11), e all'interno della confezione trovi anche un mouse.

