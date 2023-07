PC HP Pavilion 15 con Ryzen 7 e SSD da 1TB in offerta a 629,99 euro su Amazon

HP Pavilion 15-eh1001sl è un PC appartenente alla serie HP Pavilion che si distingue per prestazioni superiori alla media e un design sottile ed elegante. È un computer ideale per studiare oppure lavorare da casa o in ufficio, ma anche per realizzare presentazioni degne di nota, guardare film e serie TV, nonché per utilizzare software multimediali.

In questi minuti lo puoi acquistare su Amazon in offerta a 629,99 euro, per effetto del 30% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Il PC è venduto e spedito da Amazon, questo significa che non paghi nulla per le spese di spedizione se sei iscritto a Prime.

HP Pavilion 15 in sconto del 30% su Amazon

Il modello in vendita su Amazon è dotato di un potente processore AMD Ryzen 7 5700U (fino a 4,3 GHz), affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e un'unità SSD da 1TB (PCIe NVMe M.2).

Lato connettività troviamo 1 porta USB SuperSpeed Type-C (velocità di trasmissione fino a 10 Gbps), 2 porte USB SuperSpeed Type-A (velocità di trasmissione fino a 5 Gbps), 1 porta HDMI 2.0 e il jack audio per le cuffie.

Pollice in alto anche lato autonomia. Il PC del marchio HP appartenente alla serie Pavilion garantisce una durata della batteria che sfiora le 9 ore, quanto basta per completare un'intera giornata di lavoro senza preoccupazioni.

Inoltre è presente la webcam HP Wide Vision 720p HD, con microfoni digitali dual-array integrati.

Cogli al volo il maxi sconto del 30% sull'HP Pavilion 15 per risparmiare 270 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.