PC HP All-in-One con Ryzen 5, 8GB RAM e 512GB SSD (-150€)

Super offerta di Amazon che oggi sta proponendo un computer fisso senza case, tutto incluso, con display da 27 pollici e super processore, a un prezzo da favola. Dunque metti immediatamente nel tuo carrello il PC HP All-in-One a soli 599,99 euro, anziché 749,99 euro.

Il prezzo è esattamente quello che vedi. Se fai veloce oggi puoi risparmiare ben 150 euro sul totale, grazie a uno sconto del 20%. In un colpo solo ti porti a casa tutto quello che ti occorre per lavorare, studiare o giocare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

PC HP All-in-On: costo minimo per avere tutto

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti di questo computer è che occupa pochissimo spazio. Infatti, benché si tratti di un fisso, non è dotato di case. Però offre prestazioni eccezionali. Nasconde infatti un processore molto potente, un AMD Ryzen 5 7520U con 4 Core e 8 Thread. Ha una scheda grafica ADM Redeon con FreeSync e una frequenza fino a 1600 MHz.

Ha già installato il sistema operativo Windows 11 Home e possiede 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Per cui offre un'accensione veloce, programmi che girano in modo fluido e un ottimo spazio di archiviazione. Ha un bellissimo monitor da 27 pollici antiriflesso e con tecnologia IPS. E ha incluso, casse audio integrate, mouse, tastiera e webcam.

Non ci sono molti giri si parole da fare, a questo prezzo è la migliore occasione di oggi. Per cui non aspettare che sia tardi. Vai subito su Amazon e acquista il tuo PC HP All-in-One a soli 599,99 euro, anziché 749,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

