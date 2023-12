PC HP 250 G9 in super offerta a 287€ su Amazon (-27%)

Il computer portatile HP 250 G9 da 15.6" è in vendita a 287,00€ invece che 395,00€, grazie al maxi sconto del 27%. Per chi non vuole rinunciare a un dispositivo pratico e low cost, questo PC è la soluzione ideale e l’ottima offerta disponibile su Amazon lo rende ancora più allettante. Ecco il link all’offerta.

Il modello HP 250 G9 offre tutte le funzionalità più importanti per soddisfare la richiesta di produttività di lavoratori in smart working e studenti. Produttività che qui fa rima con portabilità, grazie al design sottile e leggero del notebook.

PC HP 250 G9 in sconto del 27% su Amazon

HP 250 G9 è dotato di uno schermo da 15.6" con risoluzione da 1366 x 768 pixel, il sistema operativo Windows 11 in versione Pro, più un processore Intel N4500 unito a 8 GB di RAM e un'unità SSD da 256 GB.

Come accennato nell'introduzione, il peso rimane contenuto: 1,74 kg per 24,2 x 35,8 x 1,99 cm, misure che lo rendono un notebook facilissimo da trasportare. La portabilità del PC HP viene esaltata anche dalla batteria di lunga durata: un binomio vincente, per la felicità di quanti lavorano fuori casa e sono spesso costretti a cercare una presa di corrente per il loro dispositivo portatile.

Il notebook HP 250 G9 da 15.6", proposto nella colorazione nera, si trova in offerta sul sito amazon.it a 287,00€, per effetto di uno sconto del 27%. La consegna è garantita entro Natale.

