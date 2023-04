PC gaming Acer Nitro 5 in sconto di 600€ su Amazon

Acer Nitro 5 è un PC gaming professionale, con cui è possibile godere della massima esperienza possibile di gioco con qualsiasi titolo, grazie al potente processore di ultima generazione unito alle performanti GPU NVIDIA. Oggi lo puoi acquistare in super offerta su Amazon a 1.199 euro, in sconto di 600 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato pari a 1.799 euro. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, per cui se sei abbonato a Prime puoi beneficiare della spedizione gratuita.

Acer Nitro 5 in sconto del 33% su Amazon

Il PC da gioco Acer Nitro è il computer ideale per affrontare la sfida imposta dai giochi appartenenti alla nuova generazione del gaming. Il modello in vendita su Amazon è dotato del nuovo processore Intel i7 di dodicesima generazione, a cui si aggiungono la scheda grafica GeForce RTX 3060 da 6GB di NVIDIA e una RAM da 16 GB (quest'ultima espandibile fino a 32GB).

Uno dei principali punti di forza del dispositivo è la personalizzazione della tastiera RGB a 4 zone, con cui puoi prendere un vantaggio decisivo rispetto ai tuoi avversari districandoti al meglio nelle situazioni di gioco più concitate. Non manca nulla nemmeno a livello di connettività, con le porte HDMI 2.1, USB 3.2 con supporto Gen 1 e 2 e Intel Thunderbolt 4.

Merita una menzione particolare, infine, il display da 15,6 pollici IPS Full HD, con refresh rate a 144 Hz, per un gameplay fluido, colori brillanti ed effetto ghosting ridotto al minimo.

Approfitta della super offerta di Amazon sull'Acer Nitro 5 per risparmiare 600 euro sul prezzo consigliato. La promo potrebbe esaurirsi a breve.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.