PC Desktop Lenovo ricondizionato con Office, Intel i5 e SSD da 256 GB a 110€ su Amazon

Una delle migliori offerte del giorno per il Black Friday di Amazon è il PC Desktop Lenovo ricondizionato in condizioni eccellenti a 110€: è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (quello precedente era 119€), con la spedizione Amazon gratuita per tutti gli utenti Prime e una garanzia di 1 anno valida a partire dalla consegna del prodotto. L'offerta sul PC Lenovo ricondizionato è disponibile su questa pagina.

PC Lenovo Desktop ricondizionato in condizioni eccellenti a soli 110€ su Amazon

Il computer desktop di Lenovo in vendita a 110€ su Amazon è ricondizionato in condizioni eccellenti, con una batteria che supera l'80% di capacità rispetto al nuovo. A bordo troviamo il sistema operativo Windows 11 Pro, con il pacchetto Office 2021 preinstallato. Nulla da eccepire sulla configurazione hardware, considerata la presenza di un SSD da 256 GB e 8 GB di RAM. A far girare il tutto è un processore Intel i5 con frequenza fino a 3,20 Ghz. Infine, è presente una comoda chiavetta Wi-Fi.

L'anno del modello risale al 2021, quindi si ha la certezza di acquistare un computer ancora attualissimo. Soprattutto, offre la garanzia di 1 anno in qualità di prodotto Amazon Renewed, con la possibilità di poter richiedere il rimborso o la sostituzione dell'articolo per entro 12 mesi dalla consegna.

Puoi completare l'acquisto del PC Lenovo Desktop ricondizionato su questa pagina. E se sei un utente Prime, beneficerai delle spese di spedizione gratuite, con la consegna a casa programmata entro la prima metà di questa settimana.

