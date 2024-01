PC Desktop Acer Aspire C-24 al MINIMO STORICO su Amazon (559€)

Il computer fisso All in One Acer Aspire C24 torna al minimo storico su Amazon grazie all'offerta a tempo di queste ultime ore: bastano soli 559 euro, a fronte di un prezzo medio di 713 euro, per portare a casa il PC desktop del marchio asiatico. La promo prevede inoltre la possibilità di pagare in 5 rate a interessi zero da 111,80 euro al mese.

Acer Aspire C24 al prezzo più basso di sempre su Amazon

La configurazione proposta dal modello in offerta è la seguente: processore Intel Core i3 di dodicesima generazione (i3-1215U), 8 GB di RAM (DDR4), unità SSD da 256 GB, con Windows 11 Home come sistema operativo. Inoltre vanta un display da 23,8 pollici IPS Full HD, con tastiera e mouse inclusi nella confezione di vendita.

Si tratta di un computer desktop adatto a svolgere tutte le attività quotidiane in maniera fluida e senza interruzioni, grazie al potente processore Intel Core di dodicesima generazione e una memoria RAM espandibile fino a 32 GB. Un altro suo punto di forza è il display con cornice ultra-sottile, grazie alla quale può vantare un rapporto schermo pari al 91%.

Da segnalare anche la webcam integrata da 5MP e i due microfoni stereo, che insieme offrono videochiamate di alta qualità, nettamente superiori rispetto a quelle su PC portatili. Lato privacy, la webcam è dotata di una pratica copertura. Da notare infine le innumerevoli porte USB conformi agli standard USB 3.2 Gen2/Gen1 e 2.0.

Cogli al volo l'ultima offerta a tempo di Amazon per acquistare il PC desktop Aspire 24 di Acer al prezzo più basso di sempre. E se hai l'abbonamento Prime, non paghi nulla per le spese di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.