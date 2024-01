PC da 17" in versione 8+512GB in super offerta a 279,99€ su Amazon (COUPON IN PAGINA)

Il PC SGIN con schermo da 17 pollici, nella configurazione 8+512GB, è in queste ore in offerta su Amazon a 279,99 euro, grazie al coupon in pagina del valore di 120 euro. Per riscattare il codice sconto omaggio offerto da amazon.it, è sufficiente aggiungere un segno di spunta accanto alla voce Coupon. Lo sconto verrà applicato in automatico nella pagina del carrello. Ecco il link all'offerta.

Al prezzo a cui viene venduto oggi su Amazon, il notebook del marchio SGIN con un super schermo da 17 pollici Full HD ha davvero pochi rivali. Soprattutto alla luce della configurazione proposta, quella da 8 GB di RAM e unità SSD da 512 GB.

PC SGIN da 17" a prezzo scontatissimo su Amazon

Il modello SGIN in offerta oggi su Amazon offre prestazioni eccellenti per la sua fascia di prezzo, grazie alle quali riesce a gestire anche le attività più complesse. Supporta inoltre l'espansione dell'unità SSD, con quella attuale da 512 GB che può essere sostituita con un'unità da 1 TB.

A muovere il tutto è il processore Intel Celeron con frequenza turbo fino a 2,8 GHz. Impossibile poi non menzionare lo schermo da 17 pollici, in grado di restituire un'esperienza di visione di gran lunga superiore alla concorrenza.

Lato connettività segnaliamo il modulo Wi-Fi a doppia banda, 1 porta USB Type-C, 1 porta HDMI, il hack per le cuffie da 3,5 mm, 2 porta USB 3.0 e 1 slot per la microSD. Disponibile anche il Bluetooth 4.2.

Approfitta del coupon omaggio Amazon per risparmiare 120 euro sull'acquisto del PC SGIN da 17 pollici. Offerta valida ancora per poco, ricorda di flaggare il coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

